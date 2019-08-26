Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчинГазета.Ru 20:36
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости". Об этом говорится в прогнозе Росстата до 2036 года. Отмечается, что в остальных регионах будет сохраняться перевес в сторону женщин.
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с чего всё началось
Пропорция мужчины-женщины в России будет сохраняться с перевесом в сторону женщин в долгосрочной перспективе, единственный регион, где мужчин по-прежнему будет больше - Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.РИА Новости20:30
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