Происшествия
Назван доход сенатора АрашуковаРИА Новости 02:24
Арестованный по делу о преступном сообществе и убийствах сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задекларировал по итогам 2017 года 4,9 миллиона рублей, следует из информации на сайте Совета Федерации. Согласно документу доход его жены за год составил 96 тысяч рублей.
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