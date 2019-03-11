Экономика
Назван доход семьи, необходимый для комфортной выплаты ипотекиLife.ru 07:23
За год размер дохода, который необходим для комфортной выплаты ипотечного кредита, вырос на 10,8 процента и достиг 71,7 тысячи рублей. Этой суммы достаточно при размере жилищного займа в 2,34 миллиона рублей. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Размер дохода для обслуживания ипотеки за год вырос на 10,8% — до 71,7 тыс. рублей
Rambler News Service04:18
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