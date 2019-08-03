Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes. По данным издания, Бузова — самый популярный Instagram-блогер в России.

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

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