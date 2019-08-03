Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в InstagramРИА Новости 05:56

Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes. По данным издания, Бузова — самый популярный Instagram-блогер в России.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

«Мир других мужчин» озолотил Бузову. Сколько она получает в Instagram?

Телеканал 360°07:37

Стало известно, сколько Бузова зарабатывает на постах в Instagram

Телепрограмма06:41

Уже не #ВтораяПослеПутина: сколько зарабатывают в Instagram Ольга Бузова, Настя Ивлеева и другие звезды

Forbesвчера в 01:21

Названа сумма, которую Бузова зарабатывает на рекламе

Рамблер07:07

Раскрыты заработки Ольги Бузовой

Lenta.ru04:50

Миллион за пост в Instagram: сколько Бузова и Ивлеева зарабатывают на популярности

URA.Ruвчера в 03:12

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

РИА Новости05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Общество

«Не совсем здоровый интерес»: Боярский раскритиковал Минздрав

Боярский раскритиковал Минздрав за признание Петербурга регионом с наибольшим количеством душевнобольных в России.
Обновлено в 07:25
Политика

Покадровая реконструкция разгона людей на митинге 27 июля, который называют «массовыми беспорядками»

На протестной акции 27 июня в центре Москвы не было даже попыток сопротивления, как 6 мая 2012 года. Тверское дело отличается от Болотного.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Трамп рассказал об обсуждении нового ядерного соглашения с РФ и Китаем

Президент США Дональд Трамп обсуждал вопрос о заключении нового ядерного соглашения с Россией и Китаем.
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие

В Воронежской области делегация военных автомобилистов Китая отметила 92-ю годовщину образования НОАК

Обновлено вчера в 10:39
Культура

Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы

После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.
Обновлено вчера в 07:29
Единоборства

Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»

Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Обновлено в 07:01
Политика

Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады

Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 06:37
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий на детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж

Обновлено в 04:29
Спорт

Морозов выиграл две золотые медали на этапе КМ по плаванию в Японии

Обновлено в 07:44
Происшествия

В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ

В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Общество

Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве

Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Происшествия

При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек

Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
Обновлено в 04:44
Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Обновлено вчера в 12:55
Футбол

Малком появился в заявке «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Обновлено в 07:15
Политика

Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Два человека погибли в массовом ДТП под Волгоградом

Два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей в Волгоградской области.
Обновлено в 07:45
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 10:01
Экономика

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
Интернет

Алгоритмы Facebook помогут интернет-компаниям искать дубликаты видео и изображений для борьбы с недопустимым контентом

Facebook отмечает, что она впервые поделилась подобной технологией, и в компании надеются, что с её помощью другие крупные порталы и сервисы, небольшие студии по разработке ПО и некоммерческие организации смогут эффективнее бороться с распространением недопустимого медиа-контента в мировой Сети.
Обновлено в 04:55
Футбол

«Зенит» и «Рома» обменялись колкостями в Twitter из-за Малкома

Санкт-петербургский «Зенит» и римская «Рома» обменялись колкостями в Twitter.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском

Испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА будут проходить в Жуковском, заявил генеральный директор ПАО «Туполев», выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия

Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии

Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Мужчина угнал полицейскую машину, чтобы догнать эвакуированное авто

В Петербурге мужчина угнал полицейский автомобиль, пытаясь догнать эвакуатор, который увез его легковушку, сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Самолет США провел разведку у черноморского побережья России

На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное