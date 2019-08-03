Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в InstagramРИА Новости 05:56
С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
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Forbes рассказал, как российские знаменитости зарабатывают на постах в «Инстаграме»
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
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