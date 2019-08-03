Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в InstagramРИА Новости 05:56

С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Стало известно, как Бузова зарабатывает миллионы

Рамблер05:41

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

РИА Новости05:56

Раскрыты заработки Ольги Бузовой

Lenta.ru04:50

Стало известно, сколько Бузова зарабатывает благодаря Instagram

РЕН ТВ06:17

Миллион за пост в Instagram: сколько Бузова и Ивлеева зарабатывают на популярности

URA.Ruвчера в 03:12

Forbes рассказал, как российские знаменитости зарабатывают на постах в «Инстаграме»

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:34

Уже не #ВтораяПослеПутина: сколько зарабатывают в Instagram Ольга Бузова, Настя Ивлеева и другие звезды

Forbesвчера в 01:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Политика

Путин подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации гаджетов

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий возможность проводить поиск пропавших детей по геолокации их мобильных устройств.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром

Обновлено в 05:06
Единоборства

Стал известен возможный соперник Федора Емельяненко

Следующим соперником Федора Емельяненко в поединке в рамках бойцовского турнира Bellator может стать американский боец смешанного стиля (MMA) Куинтон Джексон, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ

Обновлено в 06:14
Политика

Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине

Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Общество

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В московском ресторане нашли тело человека, умершего 25 лет назад

В Москве проводится проверка по факту обнаружения тела человека. Оно пролежало под полом одного из столичных ресторанов более 25 лет.
Обновлено в 05:44
Общество

Посольство США призвало американцев не ходить в центр Москвы 3 августа

Посольство США в Москве рекомендовало американским гражданам в субботу, 3 августа, избегать районов российской столицы, где может состояться не согласованная властями акция протеста.
Обновлено вчера в 12:05
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Футбол

Зобнин назвал переход Шюррле большим плюсом для «Спартака»

Андре Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В московском клубе футболист будет выступать под 20-м номером.
Обновлено в 04:12
Общество

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до марта 2021 года

Оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться по-прежнему в упрощенном порядке Президент России Владимир Путин подписал закон, продляющий так называемую дачную амнистию до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие

Шойгу открыл пятые Армейские международные игры

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.
Обновлено в 05:00
Общество

В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»

Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского

Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

Обновлено в 05:33
Экономика

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

Чистая прибыль компании по итогам прошлого года выросла в 2,4 раза, до 3,35 млрд руб. ООО "Техкомпания Хуавэй" была зарегистрирована 15 сентября 2000 года.
Обновлено в 02:33
Авто

Дворники, живите дольше! Простой и бесплатный совет

Есть простой и действенный способ продлить жизнь щеткам стеклоочистителя: нужно перевернуть резинку на щетках «наоборот», чтобы нижняя кромка, более целая и эластичная, оказалась сверху.
Обновлено в 05:07
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

В борьбе с лесными пожарами помогут самолеты-разведчики

Обновлено в 05:33
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Общество

Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными

Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Общество

Напуганные ужесточением правил петербуржцы рванули в визовый центр

Петербуржцы бросились за финскими визами на фоне новостей об ужесточении правил выдачи. Горожане устроили давку в визовом центре.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Семь человек арестовали в Италии по делу о давке в клубе

Стражи порядка арестовали семь человек по делу о панике и давке в клубе, жертвами которой стали шесть человек в городе Коринальдо.
Обновлено в 05:14
Космос

Фотограф смог заснять удар молнии в вулкан в Гватемале

Фотограф Серхио Монтафар смог заснять удар молнии в вершину вулкана Агуа в Гватемале.
Обновлено в 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное