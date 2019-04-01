Политика
Назван девиз правления нового императора ЯпонииГазета.Ru вчера в 23:42
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что девизом правления следующего императора страны станет Рэйва. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Новые правила ОСАГО. Что изменится для водителей в апреле
С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 29 марта в 06:20
Политика
Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране.
Обновлено в 00:30
Общество
Назначен начальник управления культуры Челябинска
На первом апрельском аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Владимир Елистратов официально представил Элеонору Халикову в новом статусе, как начальника управления культуры, без приставки «и.о.». Соответствующий документ был подписан на прошлой неделе.
Обновлено в 00:53
Футбол
Сочнов: «„Спартак“ не показывает обещанного Кононовым футбола»
Экс-защитник "красно-белых" Владимир Сочнов прокомментировал победу московского клуба над чеченским "Ахматом", заявив, что "Спартак" пока не демонстрирует обещанного Кононовым футбола.
Обновлено вчера в 07:43
Культура
Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи
Обновлено вчера в 10:23
Автоспорт
Леклер потерял скорость не из-за генератора MGU-H
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг информацию, что проблемы Шарля Леклера в ходе гонки были связаны с отказом генератора тепловой энергии MGU-H.
Обновлено вчера в 16:43
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье
Врачи приняли рак пациентки за половое созревание
В Великобритании врачи приняли опухоль мозга пациентки за признаки полового взросления. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В США при крушении вертолета погибли два пилота корпуса морской пехоты
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Внучка Муссолини раскритиковала Джима Керри за рисунок
Евродепутат Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, раскритиковала актера Джима Керри за рисунок, который тот опубликовал в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:44
Музыка
Кемеровчанка выступит перед Тимати и Бастой на шоу «Песни»
Нашей землячке Виолетте Бухмиллер, которая расклеила баннеры по всей Москве, чтобы привлечь внимание Тимати, удалось-таки преодолеть непростой кастинг-прослушивание и попасть в первый этап большого музыкального телепроекта на ТНТ.
Обновлено 29 марта в 03:38
Общество
Астрологический прогноз на 1 – 7 апреля для всех знаков зодиака
У Овнов грядет неоднозначный период, несмотря на то, что представители этого знака сейчас очень активны, энергичны, их энерготонус и здоровье на высоте.
Обновлено 30 марта в 05:30
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Интрига для Украины: сможет ли Порошенко пройти во второй тур выборов
Главной интригой голосования станет судьба действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено 30 марта в 23:31
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:02
Политика
На Украине объявили о первых результатах выборов президента
Следом за актером идет действующий президент Украины Петр Порошенко, который имеет по промежуточным данным ЦИК 17,31%.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Ибрагимович исполнил паненку и завоевал для «Гэлакси» три очка
В матче регулярного сезона чемпионата США против "Портленд Тимберс" нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" показал эффектную игру и принес своей команде победу (2:1). В начале встречи форвард едва не сотворил футбольный шедевр, пробив по воротам, находясь к ним спиной, но мяч угодил в штангу.
Обновлено в 01:42
Космос
Астрономы разглядели цвет малых спутников Сатурна
Голубой цвет — обычный водный лёд, из которого состоит самое широкое кольцо Сатурна, питаемое выбросами крупной луны Энцелада.
Обновлено 29 марта в 06:13
Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Влашич — о ничьей с «Уфой»: ЦСКА проиграл битву, но не войну
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в «Инстаграме» опубликовал пост после упущенной победы в матче 21-го тура Российской Преьмер-Лиги с «Уфой» (2:2). Соперник сумел уйти от поражения, забив два мяча на 87-й и 90+4-й минутах.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Владимира Путина
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился сведениями об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе.
Обновлено вчера в 05:24
Путешествия
Россияне назвали самых воспитанных туристов
Японцы, немцы и французы считаются самыми воспитанными и вежливыми туристами.
Обновлено в 00:48
Общество
Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России
Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца
Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля.
Обновлено вчера в 17:05