Политика
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июняРИА Новости 03:04
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, заявил во вторник глава республики Касым-Жомарт Токаев. "Принял решение о проведении внеочередных выборов 9 июня", - сказал Токаев в видеообращении, которое транслируется в эфире республиканских телеканалов.
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Политика
Норвегия намерена сотрудничать с Россией в Арктическом регионе
Норвегия готова к продолжению сотрудничества с Россией и реализации общих интересов в Арктике, сообщила премьер-министр королевства Эрна Сульберг во вторник в ходе сессии в рамках V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Морская авиация Черноморского флота была поднята по учебной тревоге
Подразделения морской авиации Черноморского флота были подняты по тревоге в рамках контрольной проверки.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В Югре нашли склад детского питания в подвале инфекционного отделения
В городской больнице Югорска нашли склад детского питания в подвале инфекционного отделения.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Врача в Дзержинске, принимавшего пациентов пьяным, уволили
Как только старший дежурный врач узнал о том, что один из докторов находится в таком состоянии, он связался с руководством и получил распоряжение провести освидетельствование и немедленно отстранить его от работы, а также вызвать наряд полиции, чтобы вывести доктора с территории больницы, - рассказал главврач медучреждения Сергей Шамин.
Обновлено в 05:09
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина
"Авангард" выиграл и матч, и серию 4:2, став таким образом победителем Восточной конференции и первым финалистом Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Кино
Сотни людей пришли проститься с Георгием Данелией
Проводить режиссера в последний путь пришли несколько сотен человек.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетном щите Украины
Обновлено в 04:24
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью
Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне нефти, цены на которую находятся вблизи максимумов за 5 месяцев.
Обновлено в 03:26
Происшествия
«Роскосмос» и «Ростех» прокомментировали доклад Генпрокуратуры
В "Ростехе" и "Роскосмосе" прокомментировали доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации, в котором говорится о том, что на подведомственных предприятиях этих госкорпораций было похищено больше 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию.
Обновлено в 04:06
Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Авто
Hyundai рассекретил новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue
Hyundai продолжает подогревать интерес к новому ультрабюджетному кроссоверу Hyundai Venue.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски
Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Россия просит Интерпол арестовать Билла Браудера
Москва неоднократно просила арестовать Браудера, который в России был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за умышленное банкротство и уклонение от налогов.
Обновлено в 04:18
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году выдала России 22 подозреваемых в различных преступлениях, в том числе Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве главреда российского Forbes Пола Хлебникова, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.
Обновлено в 01:18
Политика
В Крыму создали группу по оценке нанесенного Украиной ущерба
Президиум Госсовета Крыма во вторник создал рабочую группу по анализу ущерба, нанесенного Республике за период нахождения в составе Украины.
Обновлено в 04:17
Кино
Netflix опубликовал трейлер фильма о концерте Бейонсе
Стриминговый сервис Netflix показал трейлер документального фильма об одном из концертов Бейонсе.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Украинские пиротехники подорвались на мине своих же военных
В результате взрыва один военный погиб на месте.
Обновлено в 05:04
Общество
Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль
"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
Обновлено в 04:47