Политика

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июняРИА Новости 03:04

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, заявил во вторник глава республики Касым-Жомарт Токаев. "Принял решение о проведении внеочередных выборов 9 июня", - сказал Токаев в видеообращении, которое транслируется в эфире республиканских телеканалов.
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Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Эхо Москвы04:02

Политолог назвал возможных кандидатов на выборах президента Казахстана

РИА Новости04:04

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

RT на русском03:17

В Казахстане назначены досрочные президентские выборы

Интерфакс03:15

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

Газета.Ru03:11

Выборы президента Казахстана состоятся 9 июня

ТАСС03:21

В Казахстане на 9 июня назначены досрочные выборы президента

Говорит Москва03:10
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Политика

Норвегия намерена сотрудничать с Россией в Арктическом регионе

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Происшествия

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Как только старший дежурный врач узнал о том, что один из докторов находится в таком состоянии, он связался с руководством и получил распоряжение провести освидетельствование и немедленно отстранить его от работы, а также вызвать наряд полиции, чтобы вывести доктора с территории больницы, - рассказал главврач медучреждения Сергей Шамин.
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ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
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Сотни людей пришли проститься с Георгием Данелией

Проводить режиссера в последний путь пришли несколько сотен человек.
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Армия и оружие

Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО

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Порошенко рассказал о ракетном щите Украины

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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью

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В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
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В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски

Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
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Россия просит Интерпол арестовать Билла Браудера

Москва неоднократно просила арестовать Браудера, который в России был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за умышленное банкротство и уклонение от налогов.
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Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Президиум Госсовета Крыма во вторник создал рабочую группу по анализу ущерба, нанесенного Республике за период нахождения в составе Украины.
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Украинские пиротехники подорвались на мине своих же военных

В результате взрыва один военный погиб на месте.
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Восемь станций фиолетовой ветки метро в Москве откроют досрочно

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Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль

"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
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