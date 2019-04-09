Политика
Назначены досрочные выборы президента КазахстанаГазета.Ru 03:11
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил проведение досрочных выборов президента, передает РИА "Новости". "Принял решение о проведении внеочередных выборов 9 июня", - сказал Токаев. Ранее сообщалось, что Токаев во вторник, 9 апреля, обратится к гражданам страны в эфире местных телеканалов.
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Происшествия
Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск
Руслан Исламов, обвиняемый в нападении на город Будённовск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева, признал свою вину.
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Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева
Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.
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Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
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Электрическая стимуляция вернула мозг стариков в юность
Ухудшение рабочей памяти оказалось ассоциировано с утерей способности разных отделов мозга подстраивать свою частоту друг под друга.
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Спорт
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Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
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Армия и оружие
Зачем на Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США
В ближайшее время на Украину прибудет подразделение 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США, написал в своем фейсбуке посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.
Обновлено в 09:52
Технологии
«Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ
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Экономика
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
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Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
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Премьер Норвегии рассказала, почему не приезжала в Россию
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге ответила на вопрос, почему она не приезжала в Россию.
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В Тюмени скончалась ВИЧ-диссидентка, которая не хотела лечить детей
В Тюмени скончалась известная ВИЧ-диссидентка, с которой неоднократно судились из-за того, что та не лечила своих детей, находящихся в угрожающем жизни состоянии.
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Происшествия
Пассажиры рейса Канкун-Москва провели 13 часов в холодном самолете
Пассажиры рейса Канкун-Москва рассказали о крайне некомфортных условиях перелета.
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Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 06:05
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального
По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
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Происшествия
Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Политика
На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным
На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи Арбитража Калмыкии
Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 08:12
Политика
Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам
Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Обновлено в 03:56
Энергетика
Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и США
В случае падения цен на нефть ниже $40 за баррель добыча нефти в США, в отличие от России, может стать нерентабельной, заявил президент России Владимир Путин на Международном Арктическом форуме, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин
Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.
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Политика
Путин пошутил про финских туристов в России
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё в Санкт-Петербурге пошутил про приезжающих в РФ из Финляндии туристов.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
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Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
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Здоровье
Установлены виды рака, которые чаще всего диагностируются у россиян
В России выросли показатели диагностируемого у населения рака. Специалисты подсчитали, какие его виды выявляются медиками чаще всего.
Обновлено в 09:33
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Суд в Астрахани 8 апреля признал двух бывших депутатов регионального заксобрания виновными в целой серии сексуальных преступлений против детей и приговорил каждого к длительным срокам заключения, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:17
Общество
В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки
Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
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Игорь Шалимов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки»
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
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Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
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