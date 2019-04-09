Политика

Назначены досрочные выборы президента КазахстанаГазета.Ru 03:11

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил проведение досрочных выборов президента, передает РИА "Новости". "Принял решение о проведении внеочередных выборов 9 июня", - сказал Токаев. Ранее сообщалось, что Токаев во вторник, 9 апреля, обратится к гражданам страны в эфире местных телеканалов.
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Казахскому транзиту власти придадут ускорение

РБК07:30

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

РИА Новости03:04

Дочь Назарбаева не захотела идти на выборы президента Казахстана

Газета.Ru06:44

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Эхо Москвы04:02

Выборы президента Казахстана состоятся 9 июня

ТАСС03:21

Выборы президента Казахстана состоятся 9 июня

RT на русском07:57

В Казахстане на 9 июня назначены досрочные выборы президента

Говорит Москва03:10
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Происшествия

Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда

Обновлено в 07:20
Политика

Путин поддержал выдачу россиянам генетических паспортов

К 2025 году у россиян могут появиться генетические паспорта. Они призваны защитить граждан России от биологических и химических угроз.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Политика

Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Участника нападения на Буденновск приговорили к 11 годам колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным участника банды Шамиля Басаева Руслана Исламова в нападении на Буденновск летом 1995 года.
Обновлено в 08:04
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика

Президент Исландии заговорил по-русски в Петербурге

Президент Республики Исландия Гудни Торласиус Йоханнессон, выступая на пленарном заседании в рамках форума «Арктика – территория диалога» в Петербурге 9 апреля, заговорил на русском языке.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой

Обновлено в 06:44
Экономика

Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Культура

Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт

Сатирик Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт в Калининграде, который должен был пройти 14 апреля.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Авто

В России новый Suzuki Jimny появится только осенью

Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси в своем интервью отметил, что российские продажи Jimny четвертого поколения начнутся ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено в 08:20
Политика

Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки

Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Технологии

«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД

Обновлено в 06:30
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Общество

Малышева посоветовала 10 упражнений для улучшения здоровья женщин

Телеведущая Елена Малышева опубликовала пост с десятью упражнениями для улучшения здоровья женщин.
Обновлено в 08:38
Экономика

ЦБ назвал текущую ситуацию в экономике РФ близкой к равновесию

ЦБ РФ оценивает текущую ситуацию в российской экономике как близкую к равновесию.
Обновлено в 05:26
Авто

Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова

На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

Конор Макгрегор устроил драку в ирландском баре

Обновлено вчера в 14:11
Кино

На НТВ начнется битва за «Ростов»

Премьерный показ сериала "Ростов" стартует на канале НТВ 15 апреля 2019 года.
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Наука

Чеснок поможет сохранить память до глубокой старости

Было установлено, что пожилые мыши, получавшие химические соединения из чеснока, имели более хорошую долговременную, кратковременную и пространственную память, чем их ровесницы, которые эту добавку не получали.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Более 30 самолетов и вертолетов ЧФ подняли по учебной тревоге

Обновлено в 03:16
Армия и оружие

В ДНР квалифицировали обстрелы Донецка и Горловки как теракт

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.
Обновлено в 07:02
Политика

Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit

Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Женщину, дважды переехавшую людей в Белоярском, посадили в СИЗО

Марину Мартемьянову, сбившую людей на Nissan в Белоярском, взяли под стражу.
Обновлено в 08:08
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