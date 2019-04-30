Футбол

Тюрпен рассудит «Арсенал» и «Валенсию» в первой игре полуфинала ЛЕРИА Новости 06:30

Арсенал — Валенсия
2 мая
в 15:00
Лига Европы, Полуфинал
Стадион «Эмирейтс»
Французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном будет работать на первом матче полуфинала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и испанской "Валенсией", сообщается на сайте УЕФА. Встреча команд состоится 2 мая в Лондоне.
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Тюрпен рассудит «Арсенал» и «Валенсию» в первой игре полуфинала ЛЕ

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