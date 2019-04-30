Футбол
Тюрпен рассудит «Арсенал» и «Валенсию» в первой игре полуфинала ЛЕРИА Новости 06:30
Французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном будет работать на первом матче полуфинала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и испанской "Валенсией", сообщается на сайте УЕФА. Встреча команд состоится 2 мая в Лондоне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Певица МакSим обратилась к фанатам после ДТП
Обновлено в 04:38
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Политика
В Новошахтинске открылся центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов России для жителей Луганской Народной Республики открылся сегодня в Новошахтинске.
Обновлено вчера в 11:10
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики
Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Игры
Распродажа Capcom в Steam. Resident Evil 2 стоит 1319 рублей
В Steam проходит распродажа издателя Capcom. Акция завершится 29 апреля в 20:00 по московскому времени.
Обновлено 27 апреля в 09:43
Экономика
Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству
Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Спорт
Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»
Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Обновлено в 04:28
Политика
В России прокомментировали слова военного советника Зеленского
Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Политика
Тимошенко потребовала уволить Реву за оскорбление жителей Донбасса
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что министра социальной политики Андрея Реву следует немедленно отправить в отставку из-за его высказываний о жителях юго-востока Украины.
Обновлено в 05:20
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Политика
В Кремле ответили на вопрос о признании выборов на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальная Москва "уважает" результаты голосования на прошедших президентских выборах на Украине, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:31
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка
На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Наука
Ученые рассказали о причинах появления ранней седины
Испанские ученые в рамках нового исследования определили причины появления ранней седины.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам
Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Сын миллиардера Саркисова вышел из комы
В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 04:27
Космос
На МКС произошли проблемы с электропитанием
Обновлено в 05:31
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве
"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04