Политика

Назначение главы администрации Зеленского вызвало вопросы на УкраинеNewInform 03:28

Общественный люстрационный комитет страны подал иск к нынешнему украинскому лидеру. Назначение руководителем администрации президента Украины Андрея Богдана возмутило общественный люстрационный комитет страны. Об этом свидетельствует сообщение на официальной странице организации в Facebook.
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Украинцы взбесились из-за прошлого главы администрации Зеленского

РЕН ТВвчера в 22:51

Общественный люстрационный комитет подал иск к Владимиру Зеленскому

Эхо Москвывчера в 14:02

Назначение Богдана главой администрации Зеленского обжаловали в суде

Комсомольская правдавчера в 15:55

Против назначения юриста Коломойского главой администрации Зеленского подали иск

Life.ruвчера в 15:13

К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитет

РБКвчера в 21:37

Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск

РИА Новостивчера в 14:00

Люстрационный комитет подал иск к Зеленскому с требованием уволить главу его администрации

ТАССвчера в 13:54
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Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Ранее 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Обновлено в 08:21
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Гаджеты

Huawei готовится к обвалу продаж и останавливает заводы

Как сообщило издание Nikkei Asian Review, компания Flex из Сингапура приостановила выпуск продукции Huawei на одном из принадлежащих ей предприятий на юге Китая.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы

Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Хоккей

Россия — Финляндия 0:0 (1-й период)

Обновлено вчера в 09:08
Здоровье

Женщина испугалась слепоты и похудела на 48 килограммов

Страдающая ожирением женщина похудела на 10 размеров из страха лишиться зрения.
Обновлено вчера в 12:14
Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии

Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских отправились на частном самолёте.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Миллионер на пенсии сделал предложение танцовщице топлес в Каннах

Девушка встречается с 63-летним долларовым миллионером Милосом Кентом, и он все сделал красиво — заранее подготовился и пал перед возлюбленной на колено, прямо когда на них были направлены объективы фотографов.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

В Москве пенсионер перевел аферистам более семи миллионов рублей

Мошенники выманили у пенсионера в Москве более семи миллионов рублей под видом оплаты юридических консультаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:15
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Воссоединение?: Топурия появилась в компании бывшего

Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Киевские боевики открыли массированный огонь по окраинам Донецка

Обновлено в 06:20
Футбол

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче молодёжного первенства России

Обновлено в 08:03
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Музыка

Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери Алсу

Обновлено в 08:19
Происшествия

Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей

Поиски 13-летнего мальчика водолазы вели почти до полночи.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Опубликовано видео пожара в дельфинарии в Севастополе

Обновлено в 08:25
Энергетика

РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

В ДНР заявили, что с начала года уничтожили десять беспилотников ВСУ

Управление народной милиции ДНР заявило, что с начала 2019 года в небе над линией соприкосновения в Донбассе были уничтожены 10 беспилотников украинских силовиков.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву

В Москве задержали фотографа "Новой газеты" Викторию Ивлеву.
Обновлено в 08:30
Футбол

Тухель продлил контракт с ПСЖ до 2021 года

Томас Тухель продолжит работать с ПСЖ до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 07:39
Общество

Соловьев согласился встретиться с угрожавшим дать ему «леща» уральцем

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Игры

Опубликован геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood

Bethesda выпустила новый геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood, в котором показаны некоторые боевые механики, протагонисты и враги.
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Космос

Смертоносный дождь из космоса: новый вид орбитального оружия

Обновлено в 03:15
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»

НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 04:40
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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