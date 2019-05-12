Политика
Назначение главы администрации Зеленского вызвало вопросы на УкраинеNewInform 03:28
Общественный люстрационный комитет страны подал иск к нынешнему украинскому лидеру. Назначение руководителем администрации президента Украины Андрея Богдана возмутило общественный люстрационный комитет страны. Об этом свидетельствует сообщение на официальной странице организации в Facebook.
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Назначение Богдана главой администрации Зеленского обжаловали в суде
Комсомольская правдавчера в 15:55
Против назначения юриста Коломойского главой администрации Зеленского подали иск
Life.ruвчера в 15:13
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