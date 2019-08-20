Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров исполнил песню после победы "красно-белых" над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура РПЛ. День такой хороший, нет на сердце ноши, Кнут устал хлестать по лошадям. Стадиона площадь провожает лошадь, Лошадь гривой прикрывает стыд и срам.

Назаров спел песню в честь победы «Спартака» над ЦСКА

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