Футбол
Назаров спел песню в честь победы «Спартака» над ЦСКАSoccer.ru 00:56
Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров исполнил песню после победы "красно-белых" над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура РПЛ. День такой хороший, нет на сердце ноши, Кнут устал хлестать по лошадям. Стадиона площадь провожает лошадь, Лошадь гривой прикрывает стыд и срам.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
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Кино
«Союзмультфильм» представил новый мультфильм с Чебурашкой
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Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Путин впервые прокомментировал акции протеста в России
Во время своего рабочего визита во Францию, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые прокомментировал акции протеста, которые проходили в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, недопущенных до выборов по тем или иным причинам.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
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Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро
В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
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Политика
В Кремле оценили испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты
Испытания Вашингтоном крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), свидетельствуют о давнем намерении США разрушить соглашение.
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В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским
Телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 7 августа.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
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Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
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Финансы
Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам
Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит.
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Киберспорт
Virtus.pro опустились в нижнюю сетку The International 2019
Virtus.pro опустились в нижнюю сетку. Следующий матч команда проведёт завтра, 21 августа, начало — в 11:00 мск.
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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Немцы больше доверяют Путину, чем Трампу, показал опрос
Граждане Германии больше доверяют российскому президенту Владимиру Путину, чем его американскому коллеге Дональду Трампу, свидетельствуют данные исследования, проведенного институтом YouGov по заказу агентства DPA.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Названа причина заболевания детей кишечной инфекцией в лагере на Урале
Причиной заболевания детей кишечной инфекцией в лагере "Талый ключ" в поселке Сосновый Бор стало заражение от персонала пищеблока, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Обновлено в 08:06
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Авторы ожидаемой игры Cyberpunk 2077 опубликовали семь новых скриншотов по грядущей RPG-игре.
Обновлено в 05:59
Космос
Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено вчера в 05:02
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов
Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
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Пропавшую в Нижегородской области девочку ищут около 700 человек
Обновлено вчера в 15:46
Общество
«Дача Сердюкова» осталась застройщику
15-ый апелляционный арбитражный суд согласился с коллегами из Краснодарского арбитража касательно решения по так называемой даче Сердюкова на берегу моря – недалеко от Анапы, и отказал в истребовании участка из владения ООО «Ситиинжиниринг».
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Экономика
МТС сообщил о сокращении прибыли
«МТС улучшает прогноз по росту выручки группы в 2019 году до четырёх-шести процентов по сравнению с ранее заявленным прогнозом по росту выручки до трёх процентов», — сообщили в МТС.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных
Ранее представитель ОДВЗЯИ заявила ТАСС, что 10 августа из-за перебоев со связью перестали передавать данные российские станции в подмосковной Дубне и Кирове.
Обновлено в 08:07
Общество
Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России
Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
Обновлено вчера в 03:16
Армия и оружие
Лавров рассказал о контактах России и Турции по проблеме Идлиба
Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:34