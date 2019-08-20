Футбол
Назаров спел песню о победе «Спартака» над ЦСКАNews.ru 02:17
Актёр театра и кино, болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Назаров сочинил очередную песню, посвящённую победе «красно-белых» над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Финансы
Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам
Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Кино
Сериал «Мир Дикого Запада» продлен на четвертый сезон
Премьера третьего сезона состоится в следующем году. Американский телеканал HBO продлил сериал «Мир Дикого Запада» на четвертый сезон.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Гаджеты
Официальные системные требования Gears 5
Разработчики из студии The Coalition на официальном сайте Gears 5 поделились официальными системными требованиями и другими подробностями PC-версии игры, которая на этот раз выйдет не только в Microsoft Store, но и в Steam, где уже стартовали предварительные заказы.
Обновлено в 06:24
Транспорт
В Минэкономики вступились за частные камеры
Минэкономразвития рассказало, что камеры "частников" устанавливают в очагах аварийности, а не в местах с наибольшим числом нарушений ПДД.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
Роналду признался, что заплатил обвинявшей его в изнасиловании девушке
Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" признался, что дал взятку модели Кэтрин Майорге, которая обвиняла футболиста в изнасиловании.
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено 18 августа в 23:16
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено 18 августа в 12:55
Происшествия
Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд
Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter.
Обновлено в 06:30
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Политика
Олега Бурова избрали новым мэром Риги
Новым мэром Риги на внеочередном заседании городской думы избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге» (ЧСР), сообщает LSM.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП
Алексей Купин и Майя Донцова 19 августа сыграли свадьбу. На пышное торжество собрались все звезды "Дома-2".
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет
Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:47
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Apple объявил о запуске Apple TV+ в ноябре этого года
Пока Apple не объявила цены на Apple TV+, но Bloomberg, ссылаясь на свои источники среди тестировщиков сервиса, называет стоимость подписки $ 9,99 в месяц.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Украинские спецслужбы предотвратили теракт на концерте «Квартал 95»
Следствие проверяет версию о том, что теракты планировались на празднике в честь Дня украинского флага 23 августа и на концерте «Квартал-Фест» в Сумской области.
Обновлено в 06:47
Гаджеты
Вышел джейлбрейк unc0ver для iOS 12.4
Группа хакеров под названием pwn20wnd представила обновление утилиты unc0ver до версии 3.5.1.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
В Саранске мужчина пытался выкинуть из окна 5-месячного ребенка
О неадекватном поведении мужчины в полицию сообщили прохожие. Они увидели, что он свесил малыша за ноги из окна.
Обновлено вчера в 20:51
Шоу-бизнес
«Волочкова отдыхает»: Лобода показала идеальный шпагат на траве
Певица продемонстрировала шпагат на траве. Лобода позирует в спортивном топе и коротких шортах.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:40
Наука
В Китае начнут продавать клонированных котов
Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44