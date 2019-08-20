Актёр театра и кино, болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Назаров сочинил очередную песню, посвящённую победе «красно-белых» над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Назаров спел песню о победе «Спартака» над ЦСКА

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