Политика
Назарбаева временно заменит спикер Сената Казахстана ТокаевВместе-РФ 09:28
Нурсултан Назарбаев покинул пост президента Казахстана, который он занимал с 1990 года. Временно исполнять обязанности главы государства будет спикер Сената Касым Токаев, сообщил Назарбаев в своем обращении к народу. Касым Токаев возглавляет республиканский Сенат с октября 2013 года.
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Я хорошо его знаю, он человек честный, ответственный, обязательный. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном.
— Нурсултан Назарбаев, политикФАН 10:53
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