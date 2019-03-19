Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставкуИнтерфакс 09:07

с чего всё началось

Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники! Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодня обращение моё к вам непростое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия главы республики Казахстан.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

Технологии Netflix не будет сотрудничать с новым стриминговым сервисом Apple Генеральный директор Netflix Рид Хастингс подтвердил, что его компания не будет продавать подписки или предлагать существующий контент клиентам через новый стриминговый видеосервис Apple, который, как ожидается, будет представлен 25 марта.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Политика Назарбаев заявил, что Токаеву можно доверить управление Казахстаном В 1992 году Токаев стал заместителем министра иностранных дел Казахстана, а в 1994 году назначен министром иностранных дел.

Шоу-бизнес Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.

Армия и оружие Военные Израиля арестовали семерых палестинцев Правоохранительные службы Израиля арестовали по меньшей мере семь палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 19 марта Al Jazeera.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Экономика Росстат сообщил о росте промышленного производства в стране За первые два месяца 2019 года в России зафиксирован рост объемов промышленного производства на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Гаджеты Прототип первого iPhone в виде платы представлен на фото в Сети Проект по выпуску смартфона носил кодовое название M68 или Purple 2. До полноценной презентации нового устройства, компания создала прототип, причем он напоминал больше материнскую плату чем смартфон.

Футбол ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спорта Игрок клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут заключил рекордный контракт в истории спорта.

Космос Зонд НАСА раскрыл секрет рождения и родину «астероида судного дня» В начале сентября 2016 года специалисты НАСА успешно вывели на околоземную орбиту зонд OSIRIS-REx, главная цель которого – сближение и забор грунта с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36).

Экономика Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Авто В Петербурге покажут концепт новой «Нивы» На предстоящем Санкт-Петербургском международном автомобильном салоне зрителям будет показан новый концепт-кар Lada 4x4 Vision.

Происшествия В Петербурге на улице Стачек полыхала иномарка В петербургском кировском районе на перекрестке улиц Стачек и Зенитчиков произошло ДТП. В результате легковой автомобиль загорелся.

Происшествия В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.

Политика Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.

Происшествия Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.

Культура Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с юбилеем Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Валерия Леонтьева с 70-летием, отметив, что певец занимает особое место в истории современного искусства.

Транспорт В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.

Политика Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.

Происшествия В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.

Происшествия Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперника Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.