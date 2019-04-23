Политика

Назарбаев: только преемственность курса обеспечит развитие КазахстанаREGNUM 02:06

Назарбаев считает, что Казахстан добился больших достижений благодаря народной поддержке его инициатив. Он напомнил, что ключевой целью для республики является вхождение в тридцатку наиболее развитых стран. Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Нур-Султане проходит XIX съезд партии «Нур Отан».
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Партия Nur Otan выдвинет кандидатом в президенты Токаева — сенатор

Sputnik Кыргызстан01:42

Назарбаев: только преемственность курса обеспечит развитие Казахстана

REGNUM02:06
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Происшествия

Суд арестовал имущество Арашукова и его отца

Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 05:37
Хоккей

Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Технологии

Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»

Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Авто

Opel отказался от производства сразу трех моделей

Накануне стало известно, что в марте компания последний раз поставила на конвейер сразу три свои модели – компактные хэтчбеки Adam и Karl, а также кроссовер Opel Mokka X. Напомним, производством субкомпактных хэтчев Adam занимался немецкий завод бренда.
Обновлено в 03:41
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

Обновлено в 04:36
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 03:22
Политика

Судьи Киевского суда подали иск против Порошенко

Судьи Окружного административного суда Киева, принимавшие решение о денационализации Приватбанка, подали иск против действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:02
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Носитель российских подводных роботов спускают на воду

Сегодня, 23 апреля, на воду спустят первый штатный носитель атомных стратегических беспилотных подводных аппаратов (БПА) «Посейдон».
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Обновлено в 00:22
Армия и оружие

Украинские моряки начали тренировки по захвату судов

Бойцы 73-го морского центра специального назначения ВСУ начали учения по абордажу судов.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес

МакSим экстренно госпитализирована после ДТП

Представительница певицы МакSим рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее подопечная.
Обновлено в 05:29
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о съемке постельной сцены в «Игре престолов»

Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала о съемке постельной сцены с ее участием.
Обновлено в 05:22
Авто

Tesla намерена запустить службу беспилотного такси в следующем году

Компания Tesla намерена запустить в США в 2020 году службу беспилотного такси, заявил в понедельник, 22 апреля, основатель и гендиректор компании Илон Маск на мероприятии для инвесторов.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы

Обновлено в 04:58
Экономика

Производство крафтового пива могут ограничить в России

Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Общество

Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Британии

Журнал Forbes отобрал самые дорогие объекты недвижимости российских бизнесменов в Великобритании. Список опубликован на сайте Forbes.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых

Обновлено в 03:24
Происшествия

После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности

Обновлено в 03:17
Политика

В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе

Обновлено в 05:19
Гаджеты

Эксперт рассказал, почему не стоит полностью заряжать смартфон

Оставшийся на зарядке смартфон продолжает подпитываться, чтобы поддерживать 100% заряд, а, значит, батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети", - рассказал эксперт.
Обновлено вчера в 20:45
Авто

В Петербурге выросли квартальные объёмы производства автомобилей

Как уточнили в агентстве, рекорд по объёму производства автомобилей в Петербурге зафиксировали в 2013 году, когда четыре городских автозавода собрали 392,9 тысячи машин.
Обновлено в 04:59
Кино

Сергей Собянин поздравил с днем рождения артиста Льва Прыгунова

Обновлено в 05:10
Политика

ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

Обновлено в 03:57
Происшествия

В Новосибирской области женщина избила полицейского пакетом с рыбой

Жительница Новосибирской области избила сотрудника полиции пакетом с копченой рыбой после его попытки пресечь незаконную торговлю, сообщает СК РФ.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
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Крупнейшая пропрезидентская партия Казахстана. Основана в 1999 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как партия «Отан», он же является её лидером.
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Нурсултан Абишевич Назарбаев
Политик
Советский и казахстанский государственный и политический деятель, Президент Республики Казахстан с 24 апреля 1990 года по 20 марта 2019 года. Уйдя с поста Президента Республики Казахстан, сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета Казахстана.
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