Политика
Назарбаев: только преемственность курса обеспечит развитие КазахстанаREGNUM 02:06
Назарбаев считает, что Казахстан добился больших достижений благодаря народной поддержке его инициатив. Он напомнил, что ключевой целью для республики является вхождение в тридцатку наиболее развитых стран. Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Нур-Султане проходит XIX съезд партии «Нур Отан».
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Происшествия
Суд арестовал имущество Арашукова и его отца
Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 05:37
Хоккей
Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни
Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Технологии
Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»
Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Авто
Opel отказался от производства сразу трех моделей
Накануне стало известно, что в марте компания последний раз поставила на конвейер сразу три свои модели – компактные хэтчбеки Adam и Karl, а также кроссовер Opel Mokka X. Напомним, производством субкомпактных хэтчев Adam занимался немецкий завод бренда.
Обновлено в 03:41
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 03:22
Политика
Судьи Киевского суда подали иск против Порошенко
Судьи Окружного административного суда Киева, принимавшие решение о денационализации Приватбанка, подали иск против действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:02
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Носитель российских подводных роботов спускают на воду
Сегодня, 23 апреля, на воду спустят первый штатный носитель атомных стратегических беспилотных подводных аппаратов (БПА) «Посейдон».
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Украинские моряки начали тренировки по захвату судов
Бойцы 73-го морского центра специального назначения ВСУ начали учения по абордажу судов.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
МакSим экстренно госпитализирована после ДТП
Представительница певицы МакSим рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее подопечная.
Обновлено в 05:29
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о съемке постельной сцены в «Игре престолов»
Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала о съемке постельной сцены с ее участием.
Обновлено в 05:22
Авто
Tesla намерена запустить службу беспилотного такси в следующем году
Компания Tesla намерена запустить в США в 2020 году службу беспилотного такси, заявил в понедельник, 22 апреля, основатель и гендиректор компании Илон Маск на мероприятии для инвесторов.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы
Обновлено в 04:58
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Британии
Журнал Forbes отобрал самые дорогие объекты недвижимости российских бизнесменов в Великобритании. Список опубликован на сайте Forbes.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему не стоит полностью заряжать смартфон
Оставшийся на зарядке смартфон продолжает подпитываться, чтобы поддерживать 100% заряд, а, значит, батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети", - рассказал эксперт.
Обновлено вчера в 20:45
Авто
В Петербурге выросли квартальные объёмы производства автомобилей
Как уточнили в агентстве, рекорд по объёму производства автомобилей в Петербурге зафиксировали в 2013 году, когда четыре городских автозавода собрали 392,9 тысячи машин.
Обновлено в 04:59
Кино
Сергей Собянин поздравил с днем рождения артиста Льва Прыгунова
Обновлено в 05:10
Политика
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Новосибирской области женщина избила полицейского пакетом с рыбой
Жительница Новосибирской области избила сотрудника полиции пакетом с копченой рыбой после его попытки пресечь незаконную торговлю, сообщает СК РФ.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58