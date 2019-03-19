Назарбаев сложил полномочия президента КазахстанаКоммерсантъ 09:05

с чего всё началось

Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники! Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодня обращение моё к вам непростое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия главы республики Казахстан.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. Обязанности президента до выборов будет выполнять спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента»,— заявил господин Назарбаев во время обращения к нации.

Экономика Росстат изменил методику расчета доходов россиян Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

Политика Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.

Технологии «Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах «Яндекс.Маркет» готовит к запуску приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах, рассказал РБК Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет».

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Политика Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.

Технологии Netflix не будет сотрудничать с новым стриминговым сервисом Apple Генеральный директор Netflix Рид Хастингс подтвердил, что его компания не будет продавать подписки или предлагать существующий контент клиентам через новый стриминговый видеосервис Apple, который, как ожидается, будет представлен 25 марта.

Здоровье В Северной Македонии родился ребенок весом в 5,7 кг Как сообщает сайт medpulse.ru, в столице Северной Македонии в Скопье родился ребенок, вес которого составляет 5,7 килограммов.

Экономика Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.

Политика МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

Политика Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.

Кино Скончался режиссёр Марлен Хуциев Сегодня, 19 марта, утром на 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев.

Общество Семья девочки, написавшей письмо Путину, может переехать Мать девочки из деревни Томсино, написавшей письмо президенту РФ Владимиру Путину, сообщила РИА Новости во вторник, что на этой неделе рассмотрит возможность найма жилья в другом районе Псковской области.

Музыка Валерий Леонтьев отметил 70-летие Валерий Яковлевич Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса Коми АССР.

Недвижимость Банки начали продавать квартиры с жильцами Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.

Шоу-бизнес Анна Семенович предстала в образе брюнетки Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.

Происшествия Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.

Спорт AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.

Экономика Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива Президент России Владимир Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива, несмотря на необходимость больших вложений на первоначальном этапе.