Назарбаев сложил полномочия президента КазахстанаКоммерсантъ 09:05

с чего всё началось

Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники! Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодня обращение моё к вам непростое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия главы республики Казахстан.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. Обязанности президента до выборов будет выполнять спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента»,— заявил господин Назарбаев во время обращения к нации.

Экономика Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.

Общество Депутат связал изнасилование якутянки мигрантом с экономическими и социальными проблемами Депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов в интервью НСН прокомментировал заявление властей Якутии о начале борьбы с нелегальными мигрантами после изнасилования местной жительницы.

Футбол Ари: Погребняк после своих высказываний не заслуживает внимания Ари отказался как-либо комментировать слова Погребняка, заявив, что такой человек, как он, не заслуживает внимания.

Общество В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль В 1996 году сразу пятеро молодых людей погибли в результате своего похода на Попокатепетль, проигнорировав запретную зону вокруг вулкана.

Политика Назарбаев объяснил выбор своего преемника Нурсултан Назарбаев, ушедший сегодня в отставку с поста президента Казахстана, объяснил, почему временно исполняющим обязанности главы государства назначен Касым-Жомарт Токаев.

Политика Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.

Происшествия Генпрокуратура разрешила числящимся в «списке Титова» вернуться В феврале 2018 года Титов направил в Кремль «лондонский список» из 16 фамилий с просьбой рассмотреть условия для прекращения розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в отношении бизнесменов, желающих вернуться в Россию.

Происшествия Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Политика Песков ответил отказавшемуся «варить кашу» с Путиным Порошенко Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что не собирается «варить кашу» и «бегать на рыбалку» с российскими властями.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Политика AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".

Технологии «Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах «Яндекс.Маркет» готовит к запуску приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах, рассказал РБК Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет».

Общество Тамбовчане увидят самую большую Луну и «воронье полнолуние» Поздно вечером 19 марта тамбовчане смогут наблюдать самую большую Луну за весь месяц.

Спорт AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.

Гаджеты Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.

Экономика ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-Фарм» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-Фарм» из-за отсутствия нарушений.

Авто Новое поколение Mercedes-Benz GLC Coupe показали на видео Как сообщает издание speedme.ru, новый Mercedes-Benz GLC Coupe получил пересмотренную светодиодную оптику, а в салоне кроссовера установят цифровую приборную панель, сенсорный дисплей диагональю 7 или 10,25 дюйма и мультимедийную систему MBUX, которая дебютировала на семействе A-Class четвертого поколения.

Кино Церемония прощания с Хуциевым состоится 21 марта Прощание с режиссером Марленом Хуциевым, который умер во вторник на 94-м году жизни, пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов.

Интернет Instagram начал тестировать покупки внутри приложения Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.

Происшествия Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Происшествия В Петербурге и Великом Новгороде ликвидирована сеть лже-фармацевтов Злоумышленники продавали БАДы пенсионерам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Великом Новгороде.

Недвижимость Банки начали продавать квартиры с жильцами Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.

Политика Более 1300 дагестанцев воюют на территории Сирии Плюс, более 1300 жителей республики воюют на территории Сирийской Арабской республики.