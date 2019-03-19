Политика
Назарбаев сложил полномочия президента КазахстанаКоммерсантъ 09:05
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. Обязанности президента до выборов будет выполнять спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента»,— заявил господин Назарбаев во время обращения к нации.
Читать в источнике
Оценить2434
Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники! Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодня обращение моё к вам непростое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия главы республики Казахстан.
с чего всё началось
Его выступление напомнило обращение первого президента России Бориса Ельцина, который объявил о решении уйти в отставку также в телевизионном обращении, показанном незадолго до начала Нового 2000 года.ТАСС13:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:46
Общество
Депутат связал изнасилование якутянки мигрантом с экономическими и социальными проблемами
Депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов в интервью НСН прокомментировал заявление властей Якутии о начале борьбы с нелегальными мигрантами после изнасилования местной жительницы.
Обновлено в 11:48
Футбол
Ари: Погребняк после своих высказываний не заслуживает внимания
Ари отказался как-либо комментировать слова Погребняка, заявив, что такой человек, как он, не заслуживает внимания.
Обновлено в 06:46
Общество
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
В 1996 году сразу пятеро молодых людей погибли в результате своего похода на Попокатепетль, проигнорировав запретную зону вокруг вулкана.
Обновлено в 10:35
Политика
Назарбаев объяснил выбор своего преемника
Нурсултан Назарбаев, ушедший сегодня в отставку с поста президента Казахстана, объяснил, почему временно исполняющим обязанности главы государства назначен Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Генпрокуратура разрешила числящимся в «списке Титова» вернуться
В феврале 2018 года Титов направил в Кремль «лондонский список» из 16 фамилий с просьбой рассмотреть условия для прекращения розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в отношении бизнесменов, желающих вернуться в Россию.
Обновлено в 12:08
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Происшествия
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Политика
Песков ответил отказавшемуся «варить кашу» с Путиным Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что не собирается «варить кашу» и «бегать на рыбалку» с российскими властями.
Обновлено в 05:52
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Здоровье
Названы самые распространенные в России детские заболевания
Обновлено в 02:43
Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Технологии
«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах
«Яндекс.Маркет» готовит к запуску приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах, рассказал РБК Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 11:08
Общество
Тамбовчане увидят самую большую Луну и «воронье полнолуние»
Поздно вечером 19 марта тамбовчане смогут наблюдать самую большую Луну за весь месяц.
Обновлено в 05:59
Спорт
AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва
Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Наука
Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды
Обновлено в 05:20
Экономика
ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-Фарм»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-Фарм» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Авто
Новое поколение Mercedes-Benz GLC Coupe показали на видео
Как сообщает издание speedme.ru, новый Mercedes-Benz GLC Coupe получил пересмотренную светодиодную оптику, а в салоне кроссовера установят цифровую приборную панель, сенсорный дисплей диагональю 7 или 10,25 дюйма и мультимедийную систему MBUX, которая дебютировала на семействе A-Class четвертого поколения.
Обновлено вчера в 09:32
Кино
Церемония прощания с Хуциевым состоится 21 марта
Прощание с режиссером Марленом Хуциевым, который умер во вторник на 94-м году жизни, пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов.
Обновлено в 04:46
Интернет
Instagram начал тестировать покупки внутри приложения
Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
Обновлено в 10:50
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Петербурге и Великом Новгороде ликвидирована сеть лже-фармацевтов
Злоумышленники продавали БАДы пенсионерам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Великом Новгороде.
Обновлено в 06:44
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Политика
Более 1300 дагестанцев воюют на территории Сирии
Плюс, более 1300 жителей республики воюют на территории Сирийской Арабской республики.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ
Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Политика
Путин рассказал, с чего начинал карьеру
Обновлено в 10:49