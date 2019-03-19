Политика

Назарбаев сложил полномочия президента КазахстанаРИА Новости 10:45

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", — заявил он, выступая в эфире республиканских телеканалов с обращением к народу.
Читать в источнике
Нурсултан Назарбаев
Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники! Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодня обращение моё к вам непростое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия главы республики Казахстан.
— Нурсултан Назарбаев, политикПарламентская газета 11:26
с чего всё началось
Его выступление
 напомнило речь первого президента России Бориса Ельцина, который объявил о решении уйти в отставку также в телевизионном обращении, показанном незадолго до начала нового — 2000-го — года.
ТАСС13:10

Подробнее о событии

Нурсултан Назарбаев ушел путем Дэн Сяопина

РБК15:21

Назарбаев покинул пост президента Казахстана

Газета.Ru11:36

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

РИА Новости10:45

Нурсултан Назарбаев уходит с поста главы Казахстана. Как это произошло и что будет дальше

ТАСС13:10

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Интерфакс09:07

Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента

RT на русском09:34

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня объявил о своей отставке

Эхо Москвы14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Политика

Шойгу прибыл в Сирию и передал Асаду послание от Путина

Обновлено в 16:21
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии

Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.
Обновлено в 09:25
Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Обновлено в 12:14
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

Напомним, рестайлинговый Mitsubishi L200 представили в ноябре прошлого года.
Обновлено в 14:33
Технологии

Во Франции испытали летающий четырехколесный мотоцикл

Во Франции испытали летающий четрехколесный мотоцикл LMV 496.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Экономика

ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Политика

AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Обновлено в 12:21
Кино

Скончался режиссёр Марлен Хуциев

Сегодня, 19 марта, утром на 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев.
Обновлено в 01:54
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Мигранты дали ответ после изнасилования россиянки мигрантами

Изнасилование в Якутске женщины мигрантами из Киргизии используется для разжигания межнациональной розни, заявил радиостанции «Говорит Москва» председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Симоньян и Кеосаян ждут ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".
Обновлено в 11:17
Экономика

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Отец Началовой предостерег россиян

Продюсер и композитор Виктор Началов рассказал о причинах смерти своей дочери, певицы Юлии Началовой, и предостерег россиян в новом интервью.
Обновлено в 06:12
Космос

В небе над ОАЭ появилась парковка для НЛО

В небе образовалась гигантская загадочная дыра.
Обновлено в 07:28
Единоборства

Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 12:28
Здоровье

Ученые рассказали, что сладкие напитки повышают риск ранней смерти

Ученые Гарвардского университета смогли доказать, что частое употребление сладких напитков увеличивает риск преждевременной смерти.
Обновлено в 03:04
Политика

В Праге выявили группу российских хакеров, связанных с ФСБ

В Чехии контрразведка выявила группу российских хакеров, которых подозревают в совершении кибератак в Чехии и других странах Евросоюза.
Обновлено в 09:47
Хоккей

ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

В четвертом матче 1/4 финала армейцы оказались сильнее "бело-голубых". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Политика

Лавров: Волкер лучше бы помолчал про выгоду России от НАТО

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер лучше бы помолчал о выгоде для России от членства Прибалтики в НАТО, где, как он сказал, наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

У российских баз в Сирии замечен воздушный разведчик ВМС США

Вдоль морских границ Сирии два часа курсировал патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, приближаясь к российским базам Хмеймим и Тартус, сообщают 19 марта мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.
Обновлено в 16:13
Футбол

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» о нарушении ФФП

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «ПСЖ» на возобновление УЕФА дела о нарушении правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 13:03
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения

В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Наука

Главную математическую премию впервые присудили женщине

Американка стала первой женщиной, удостоенной этой награды. Абелевскую премию зачастую называют Нобелевской премией по математике.
Обновлено в 12:21
Здоровье

Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нурсултан Абишевич Назарбаев
Политик
Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное