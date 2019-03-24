Политика
Назарбаев сказал Путину об отставке до публичного заявленияSputnik Таджикистан 07:32
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке 20 марта. Полномочия главы государства перешли к Касым-Жомарту Токаеву, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны.
Читать в источнике
Оценить25
Нурсултан Абишевич звонил сам. Собственно, они часто созваниваются по мере необходимости. Это было всегда в последние годы. Звонил он за пару часов до объявления.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 08:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Космос
NASA показало на видео центр Млечного Пути
Обновлено вчера в 04:00
Футбол
Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с Казахстаном
24 марта российская сборная одержала победу над командой Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Игра прошла в Нур-Султане.
Обновлено в 12:47
Политика
Украина запретила въезд бизнесмену США за разоблачение Порошенко
Американского бизнесмена Сэма Кислина внесли в «черный список» Украины за информацию о коррупционных схемах Петра Порошенко.
Обновлено в 13:46
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Политика
Патрушев прогнозирует вбросы во время выборов на Украине
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает возможными вбросы в ходе президентских выборов на Украине и допускает, что для них могут использоваться персональные данные жителей неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в РФ украинских трудовых мигрантов.
Обновлено в 14:57
Общество
Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman
Обновлено в 16:38
Политика
Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена
Обновлено в 04:07
Футбол
«Тамбов» и «Сочи» добились побед в 28-м туре ФНЛ
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Источник назвал цель прилета российских самолетов в Венесуэлу
Российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для участия в двусторонних консультациях.
Обновлено в 14:43
Общество
Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве
Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.
Обновлено в 10:19
Футбол
Представлен официальный талисман чемпионата Европы 2020 года
Обновлено в 16:13
Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
В США оценили эффективность российского Су-35С
Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
Обновлено в 11:38
Происшествия
«Зимняя вишня» набрала 800 томов
В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей, утверждают в СКР, поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.
Обновлено в 15:27
Политика
Источник рассказал об экстренном совещании министров в резиденции Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит экстренное совещание министров в своей загородной резиденции Чекерс на фоне обострившегося кризиса в правительстве на фоне Brexit, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 11:16
Происшествия
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело
По факту массового отравления людей в дагестанском Хасавюрте возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщается в Instagram управления МВД по Дагестану.
Обновлено в 11:02
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Происшествия
На главу МИД Финляндии попытались напасть
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни.
Обновлено в 08:31
Политика
В Петербурге начался митинг «За свободные выборы»
В воскресенье, 24 марта, на площади Ленина собрались десятки человек. Попасть на нее, впрочем, оказалось сложнее обычного.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Интернет
Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников
Созданный бизнесменом Павлом Дуровым интернет-мессенджер Telegram обзавелся новой функцией: у пользователей появилась возможность удалять всю личную переписку и в своем аккаунте, и на устройствах своих собеседников — без срока давности.
Обновлено в 17:02
Космос
В NASA запечатлели одно из лучших фото Юпитера
Один из наиболее интересных глазу обывателя снимков планеты Юпитер сделали сотрудники NASA.
Обновлено в 07:01
Спорт
Глейхенгауз не ожидал бронзы Медведевой на чемпионате мира
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал результаты закончившегося в Японии чемпионата мира по фигурному катанию, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:44
Политика
Трамп обвинил ФРС в замедлении роста экономики США
Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что экономика Соединенных Штатов росла бы на 4% в год, если бы председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл не прибегал к повышению базовой процентной ставки.
Обновлено в 15:14
Авто
Бывшие инженеры АЗЛК рассказали о несостоявшемся проекте «Велар»
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
НАТО заявила о пользе для России учений в Грузии
Обновлено в 08:41
Общество
Года не хватило: после пожара в «Зимней вишне» всё еще закрыты 100 ТРЦ
Сотня объектов, которые остаются закрытыми из-за нарушений требований пожарной безопасности, — это почти 10% от общего числа так называемых профессиональных ТРЦ (группа торговых предприятий, управляемых как единое целое и находящихся в одном строении или комплексе зданий), отметил член президиума Российского совета торговых центров Роман Скороходов.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Барселона» готова отпустить Силлесена за 50 миллионов евро
Голкипер "Барселоны" Яспер Силлесен может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Обновлено в 06:55