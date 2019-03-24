Политика

Назарбаев сказал Путину об отставке до публичного заявленияSputnik Таджикистан 07:32

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке 20 марта. Полномочия главы государства перешли к Касым-Жомарту Токаеву, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны.
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Дмитрий Песков
Нурсултан Абишевич звонил сам. Собственно, они часто созваниваются по мере необходимости. Это было всегда в последние годы. Звонил он за пару часов до объявления.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 08:10

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Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
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