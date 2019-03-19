Назарбаев покинул пост президента КазахстанаГазета.Ru 11:36

Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники! Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодня обращение моё к вам непростое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия главы республики Казахстан.

Президент Казахстана Нарсултан Назарбаев во время обращения к нации заявил, что с 20 марта 2019 прекращает свои полномочия президента Республики Казахстан. Соответствующий указ Назарбаев подписал прямо в прямом эфире национального телевидения.

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