Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставкеRT на русском вчера в 13:35

с чего всё началось

Сегодня днем был телефонный разговор Путина и Назарбаева. Вместе с тем мы пока не располагаем информацией о содержании этого разговора. Поэтому комментариев сейчас мы не даем на этот счет.

Российский и казахстанский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку. Об этом заявили в пресс-службе президента Казахстана.

Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке

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