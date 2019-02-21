Назарбаев отправил правительство в отставкуИзвестия вчера в 09:22

с чего всё началось

По многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения, так и не достигнуты. Правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики. Врио премьер-министра был назначен первый зампред правительства Аскар Мамин, сообщается 21 февраля на сайте главы государства.

Происшествия МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Гуаидо подписал первый «президентский» указ Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал первый указ. Текст документа размещен в Twitter.

Происшествия Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.

Общество В Минпромторге отказались считать «девяток яиц» обманом покупателя В январе стало известно, что на прилавках некоторых российских магазинов появились куриные яйца птицефабрики «Вараксино» в новых упаковках по девять штук вместо десяти.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка По данным Роскачества, минимальная стоимость напитка в магазине составляет 371 рубль за пол-литровую бутылку.

Общество Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.

Футбол Зенит — Фенербахче 3:1 Открыл счет в матче полузащитник Магомед Оздоев уже на 4-й минуте, а нападающий Сердар Азмун удвоил преимущество «сине-бело-голубых».

Политика ЕСПЧ не удовлетворил запрос Киева по инциденту в Керченском проливе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна.

Экономика ПФР разъяснил новые правила индексации пенсий Как указывается, в настоящее время индексация происходит без учёта прожиточного минимума пенсионера, в связи с чем «каждая новая индексация» увеличивает размер пенсии и уменьшает размер соцдоплаты до прожиточного минимума.

Экономика Подсчитан объем теневой экономики России Доля теневой экономики России в 2018 году превысила 20 триллионов рублей и составила около 20 процентов ВВП.

Происшествия Пассажир упал на рельсы в московском метро Одноногий 36-летний мужчина на костылях оступился и упал на пути. В этот момент поезд был еще далеко.

Транспорт Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту Первый пассажирский поезд дальнего следования проедет по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Происшествия Глава МЧС наградил спасателей Вани Фокина В преддверии Дня защитника Отечества глава МЧС России Евгений Зиничев вручил государственные и ведомственные награды особо отличившимся сотрудникам чрезвычайного ведомства.

Хоккей Александр Овечкин забросил 650-ю шайбу в НХЛ На 24-й минуте встречи капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу. Ассистировали Джон Карлсон и Ти Джей Оши.

Общество Счетная палата раскритиковала техническую базу Росреестра Помимо срыва сроков Счетная палата раскритиковала и недостатки технической инфраструктуры Росреестра.

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу Зонд возьмет пробы грунта на астероиде и доставит их на Землю Зонд "Хаябуса-2" Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) совершил посадку на поверхности астероида Рюгу, прямая трансляция велась на сайте агентства.

Общество Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.

Культура Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».

Общество В России могут ограничить продажу квартирной доли В России могут ограничить площадь долей в квартире, которые можно продавать или переоформлять.

Политика Евродепутат объяснил, почему Латвия стала лидером по оттоку населения Латвия лидирует в мире по числу эмигрирующих жителей, за прошлый год население страны уменьшилось на 0,98%, что является самым высоким показателем в мире, свидетельствует информация международной базы статистических данных Worldometers.

Армия и оружие В составе ВДВ появится новая дивизия «Планом деятельности командования ВДВ предусмотрено создание в составе войск бригады с организационно-штатной структурой нового типа, которая получит качественно иные возможности по выполнению боевых и специальных задач за счет своей мобильной составляющей и увеличения боевого потенциал», — сообщил он.

Космос Появилось видео запуска Falcon 9 со спутниками и лунным аппаратом Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), израильским лунным космическим аппаратом «Берешит» и разведывательным аппаратом для вооруженных сил США.

Футбол Известны все возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в 1/8 финала ЛЕ Стоит отметить, что Россию в 1/16 финала турнира представляли два клуба "Краснодар" и "Зенит". Обе команды вышли в следующую стадию.