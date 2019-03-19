Политика
Назарбаев заявил, что Токаеву можно доверить управление КазахстаномНовые Известия 13:16
В 1992 году Токаев стал заместителем министра иностранных дел Казахстана, а в 1994 году назначен министром иностранных дел. В октябре 1999 года указом Нурсултана Назарбаева был назначен премьер-министром.
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Касым-Жомарт Кемелович рядом со мной работает с первых дней независимости Казахстана. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном.
— Нурсултан Назарбаев, политикРадио Sputnik 12:19
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