Политика

Назарбаев объяснил, почему России не нужно отхватывать кусок Украины
Московский Комсомолец
11:42

Президент Кахахстана Нурсултан Назарбаев на телеканале «Россия 24» заявил, что Россия не намерена «отхватывать» кусок Украины, потому что она и так самое большое государство в мире. А если оно и так самое большое, то дополнительная территория ему совсем не нужна.
Московский Комсомолец11:42
Нурсултан Назарбаев
Я и сейчас знаю, что у Путина, у России нет желания отхватить кусок этой Украины, востока . Зачем? У России самая большая в мире территория сегодня.
— Нурсултан Назарбаев, политикФАН 07:07

Подробнее о событии

Назарбаев успокоил Украину

Рамблер15:21

Назарбаев объяснил, почему России не нужно отхватывать кусок Украины

Московский Комсомолец11:42

Назарбаев выразил надежду на нормализацию отношений между Украиной и РФ

Телеканал 360°10:46

Объяснено нежелание России отхватывать кусок Украины

Lenta.ru10:39

«У России нет желания отхватить кусок Украины»: Назарбаев назвал давление Запада контрпродуктивным

ФАН07:07

Назарбаев назвал давление Запада на Россию неправильным и непродуктивным

РИА Новости06:28

«Неправильные потуги» Запада и ненужный кусок Украины: Назарбаев - о мыслях Путина

Вести.Ru05:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо

Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Обновлено в 17:19
Политика

Литва ввела санкции против России

Литва ввела санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 16:59
Политика

Трамп назвал Тиллерсона глупым как пробка

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на критику бывшего государственного секретаря Рекса Тиллерсона и назвал его глупым как пробка.
Обновлено в 17:20
Политика

Трамп заявил, что выдвинет Науэрт на пост постпреда США при ООН

Обновлено в 17:21
Политика

УПЦ МП запретила участвовать священникам в объединительном соборе

На заседании синода было решено считать запланированный объединительный собор незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители «раскольнических группировок».
Обновлено в 17:05
Политика

Путин назвал нонсенсом обвинения Греции в адрес российских дипломатов

Президент России Владимир Путин отверг предположения о том, что Москва устраивает некие заговоры против Греции, и назвал такие утверждения нонсенсом.
Обновлено в 15:00
Политика

Глава МИД Австрии заявила, что ее визит в Россию не был отменен

Канцлер Австрии Себастьян Курц 9 ноября заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992-го по текущий год.
Обновлено в 16:25
Политика

«Газпром»: строительство «Северного потока — 2» идёт по графику

Строительство «Северного потока — 2» идёт по согласованному графику, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
Обновлено в 17:21
Политика

Москалькова посетила украинских моряков в СИЗО

Обновлено в 17:14
Политика

Путин рассказал о путешествиях по диким местам и встрече с медведями

Обновлено в 15:32
Политика

Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области

Обновлено в 15:56
Политика

В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат Айк Алумян.
Обновлено в 17:02
Политика

МИД РФ не получал от США доказательств нарушения договора РСМД

Россия не получала от США документов, подтверждающих нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (РСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Милане по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.
Обновлено в 10:57
Политика

Скончался экс-президент Колумбии Бетанкур

Экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в пятницу в столице страны Боготе, сообщило медицинское подразделение фонда Santa Fe de Bogota.
Обновлено в 17:18
Политика

Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию, что государства — участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о принятии документа, касающегося безопасности журналистов и свободы слова.
Обновлено в 17:20
ещё по теме
Нурсултан Абишевич Назарбаев
Политик
Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное