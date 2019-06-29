Транспорт
Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия спал на 14 сантиметровКП - Иркутск вчера в 09:10
В затопленном Тулуне на 14 сантиметров спал уровень воды в реке Ия из-за наводнения в Иркутской области.
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Уровень воды реки Ия в затопленном Тулуне немного снизился: на 26 см/сутки
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