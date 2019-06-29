Транспорт

Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия спал на 14 сантиметровКП - Иркутск вчера в 09:10

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В затопленном Тулуне на 14 сантиметров спал уровень воды в реке Ия из-за наводнения в Иркутской области.
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