Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал на 14 сантиметровБайкал24 10:31

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По состоянию на восемь часов вечера местного времени 29 июня, уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области снизился на 14 сантиметров по сравнению с максимумом, который был достигнут в субботу днем.
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