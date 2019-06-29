Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал на 14 сантиметровБайкал24 10:31
По состоянию на восемь часов вечера местного времени 29 июня, уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области снизился на 14 сантиметров по сравнению с максимумом, который был достигнут в субботу днем.
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