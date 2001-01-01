Число жертв масштабного наводнения в Иркутской области возросло до 16 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на власти региона. Неизвестной остается судьба по меньшей мере десяти человек, в том числе одного ребенка. Более 750 человек пострадали, из них 150 - госпитализированы.

Наводнение в Иркутской области унесло жизни 16 человек

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