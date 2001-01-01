Происшествия

Наводнение в Иркутской области унесло жизни 16 человекВместе-РФ вчера в 06:11

Число жертв масштабного наводнения в Иркутской области возросло до 16 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на власти региона. Неизвестной остается судьба по меньшей мере десяти человек, в том числе одного ребенка. Более 750 человек пострадали, из них 150 - госпитализированы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Паводок в Иркутской области унес жизни 18 человек

Уралинформбюровчера в 11:16

Наводнение в Иркутской области унесло уже 18 жизней

IrkutskMediaвчера в 10:25

Затопление в Иркутской области унесло жизни 12 человек

JustMediaвчера в 06:55

Обильный паводок в Иркутской области унес жизни 14 человек

Pravda.Ruвчера в 02:48

Трагедия в Иркутской области унесла жизни 12 людей

Красная весна01 июля в 15:41

Наводнение в Иркутской области унесло уже 16 жизней

Вести.Ru01 июля в 15:00

В Иркутской области пострадали от наводнения уже больше 32 тыс. человек

Коммерсантъ01 июля в 13:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:00, Вашингтон
Происшествия

14 подводников погибли при пожаре на российской подлодке

Обновлено вчера в 11:58
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Здоровье

Минздрав назвал причины смерти женщин в России

22,9% женщин умирают от болезней системы кровообращения, а еще 19,2% — от внешних причин. Такой печальный рейтинг составили в Минздраве.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал выезд Пугачевой на перрон

Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева имела право заехать на перрон Рижского вокзала в Москве, так как она заслужила это своим трудом и многолетней популярностью.
Обновлено вчера в 14:06
Общество

В Якутии за 6 лет выделят на кино почти полмиллиарда рублей

Глава Якутии поручил правительству предусмотреть в бюджете республики ежегодно не менее 80 млн рублей вплоть до 2026 года.
Обновлено в 00:35
Здоровье

Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено вчера в 16:45
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Армия и оружие

Корпорация «Иркут» купит 40 американских двигателей для МС-21

В 2009 году подразделение американской фирмы компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено вчера в 08:33
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний

В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия

В Москве задержаны 12 подозреваемых в подделке миграционных документов

Полицейские в Москве задержали 12 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере нелегальной миграции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Новый BMW X6 представили официально

Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено вчера в 20:50
Политика

Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено 01 июля в 12:10
Баскетбол

Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено вчера в 16:10
Общество

Появились первые фотографии полного солнечного затмения

Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency.
Обновлено в 00:32
Общество

Полярная лисица добралась из Норвегии до Канады за 76 дней

Полярная лисица совершила рекордное по протяженности и скорости путешествие из Норвегии в Канаду.
Обновлено вчера в 20:51
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки

Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Где может находиться кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина, укравшая 23 млн рублей: Список версий

Редакция UfacityNews.ru составила подборку существующих версий местонахождения Луизы Хайруллиной.
Обновлено 01 июля в 21:49
Политика

Украинский ЦИК может пересмотреть решение по Шарию

Решение украинского ЦИК о регистрации видеоблогера Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты Верховной рады может быть отменено, сообщает 3 июля УНИАН.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Обновлено вчера в 22:52
Экономика

В Мексике дорожает национальный напиток текила

Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.
Обновлено вчера в 23:10
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье

Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью

Малейшая инфекция могла привести к смерти пациентки. Пересадка костного мозга оказалась единственным способом спасти Лавгроув жизнь.
Обновлено вчера в 19:02
Энергетика

Потребители электричества в РФ заподозрили ценовой сговор на рынке

Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили, что резкий рост цен на отечественном рынке, зафиксированный в 2019 году, может быть обусловлен ценовым сговором генерирующих компаний, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:32
ещё по теме
Иркутская область
Область в России
Субъект Российской Федерации в юго-восточной части Сибирского федерального округа. Образована 26 сентября 1937 года при разделении Восточно-Сибирской области РСФСР на Иркутскую и Читинскую области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное