Происшествия
Наводнение в Иркутской области унесло жизни 16 человекВместе-РФ вчера в 06:11
Число жертв масштабного наводнения в Иркутской области возросло до 16 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на власти региона. Неизвестной остается судьба по меньшей мере десяти человек, в том числе одного ребенка. Более 750 человек пострадали, из них 150 - госпитализированы.
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