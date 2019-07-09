Общество

Навка и Канделаки вошли в топ-100 самых богатых жен чиновниковProstoProSport 11:27

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки вошли со своими супругами в список самых состоятельных семей госслужащих по версии Forbes.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Навка стала самой богатой среди жен чиновников Кремля

Газета.Ru15:47

Навка вошла в рейтинг 100 самых состоятельных супругов госслужащих и депутатов

Спорт-Экспресс13:05

Жены уральцев вошли в рейтинг Forbes самых богатых «вторых половин» госслужащих

URA.Ru01:32

Forbes засветил доходы жен челябинских депутатов

ФедералПресс09:16

Навка включена в список самых состоятельных жён госслужащих по версии Forbes

Чемпионат11:10

Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes

Советский спорт09:49

Зарабатывают больше мужей: жены челябинских депутатов попали в рейтинг Forbes

Деловой квартал (Челябинск)02:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:59, Вашингтон
Хоккей

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:08
Политика

Лавров оценил идею Зеленского о новом формате переговоров в Минске

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры в Минске по Донбассу в новом формате, то есть включить туда, помимо России, Франции и Германии, США и Британию, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:21
Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 07:29
Общество

Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Футбол

В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Космос

Уфологи заметили на Марсе карликовых инопланетян

Исследователи внеземных цивилизаций заявили, что на снимках Марса им удалось рассмотреть карликовых инопланетян.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Испании загорелся крупнейший океанариум Европы

Сегодня днём в самом большом океанариуме Европы, расположенном в испанской Валенсии, случился пожар.
Обновлено в 09:58
Политика

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Мать телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габуния, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, "шокирована" инцидентом с сыном.
Обновлено в 18:22
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Политика

Проект документа взаимного признания виз Белоруссии и России ждет подписания

Проект документа о взаимном признании виз Белоруссии и России практически готов и ждет своего подписания, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Обновлено в 16:47
Политика

Путин отказался поддержать санкции против Грузии

Предложение о санкциях в отношении Грузии в Госдуме России озвучили после того, как ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире грубо отозвался о российском президенте Владимире Путине.
Обновлено в 10:17
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Оскар Кучера в пятый раз стал отцом

Представитель российского кинематографа Оскар Кучера снова стал отцом. Супруга Юлия родила артисту сына.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе

В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 08:29
Общество

В Роспотребнадзоре назвали самые опасные для здоровья профессии

Роспотребнадзор выяснил, у сотрудников каких сфер чаще диагностировали заболевания, связанные с профессиональной деятельностью, в 2018 году.
Обновлено в 05:28
Политика

Джонсон не исключил приостановки работы парламента ради Brexit

Один из фаворитов борьбы за пост премьер-министра Великобритании экс-глава британского МИД Борис Джонсон не исключил возможность приостановки работы Палаты общин парламента Соединённого Королевства для реализации плана по выходу страны из состава ЕС.
Обновлено в 18:26
Армия и оружие

Международный военно-морской салон открывается в Санкт-Петербурге

Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля.
Обновлено в 17:17
Происшествия

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:12
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Авто

В Австралии стартовало производство гиперкара Brabham BT62

Ранее ГЛАС рассказал о подорожание всего модельного ряда Ford. В среднем цены увеличились от 26 тыс до 90 тыс. руб.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области

Обновлено в 13:54
Политика

Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проводятся обыски

Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Наука

Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг

Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено в 07:44
Экономика

Эксперт прокомментировал сообщения о риске дефолта в США

Бывший министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в беседе с URA.RU прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Экономика

Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян

Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
Обновлено в 05:20
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Навка
Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России. Двукратная чемпионка Белоруссии в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное