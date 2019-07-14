Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo перестала работать. Её пользователи не имеют возможности использовать навигационные сигналы с космических аппаратов. До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания.

Футбол «ПСЖ» подпишет защитника дортмундской «Боруссии» Диалло за 32 млн евро Уже на следующей неделе 23-летний француз может подписать с «ПСЖ» 5-летний контракт. Статистику Диалло можно изучить здесь.

Происшествия В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.

Происшествия Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.

Политика В Чернобыльской зоне нашли радиоактивный грузовик Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника нашли на территории зоны отчуждения ржавый грузовик ЗИЛ.

Космос Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2» Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Шоу-бизнес Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Экономика Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.

Происшествия Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.

Политика В России предложили отменить техосмотр На днях Госдума РФ утвердила во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение штрафа для водителей за отсутствие техосмотра.

Общество Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию.

Футбол Президент Бразилии дал ответ на обвинения Месси Президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал заявление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси о коррупции в КОНМЕБОЛ, кторая привела к победе сборной Бразилии на Кубке Америки-2019.

Шоу-бизнес Стало известно о тайной свадьбе Юлии Барановской Кстати, совместные фотографии с отдыха в Камбодже на своих страницах в Инстаграме публикует как Барановская, так и сам Телесов.

Политика В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.

Общество Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы «В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.

Происшествия Мигрант домогался шестилетней девочки в Тосненском районе Женщина сообщила, что два с половиной года назад ее шестилетнюю дочь домогался 18-летний рабочий торфяного предприятия, гражданин Таджикистана, который находился в гостях у семьи.

Футбол Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте.

Армия и оружие Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции.

Шоу-бизнес Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник Большинство поклонников оценили купальник, который выбрала для фотосессии Стеша, а также саму красоту юной девушки.

Общество Пострадавшим от паводка в Тулуне пообещали построить 2,5 тыс. домов Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал построить для пострадавших от паводка жителей Тулуна 2,5 тыс. новых домов в поселке Березовый.

Политика Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.