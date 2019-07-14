Космос

Навигационная спутниковая система Galileo перестала работатьNews.ru 10:01

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo перестала работать. Её пользователи не имеют возможности использовать навигационные сигналы с космических аппаратов. До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания.
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Сбой в системе спутниковой навигации Galileo не затронул поисково-спасательную службу

ТАСС17:22

В навигационной системе Galileo произошел сбой

РБК11:05

Навигационная система Galileo перестала работать

Газета.Ru12:49

Сбой в Galileo могла спровоцировать ошибка ПО

Вести.Ru11:51

В Galileo сообщили о сбое навигационной спутниковой системы

RT на русском10:30

Крупнейшая навигационная система Европы сломалась

Lenta.ru10:24

В работе европейской навигационной системы «Галилео» произошел сбой

РИА Новости10:04
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:05, Вашингтон
Футбол

«ПСЖ» подпишет защитника дортмундской «Боруссии» Диалло за 32 млн евро

Уже на следующей неделе 23-летний француз может подписать с «ПСЖ» 5-летний контракт. Статистику Диалло можно изучить здесь.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс

Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Обновлено в 18:51
Происшествия

Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником

В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Политика

В Чернобыльской зоне нашли радиоактивный грузовик

Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника нашли на территории зоны отчуждения ржавый грузовик ЗИЛ.
Обновлено в 07:25
Космос

Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»

Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено в 18:18
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Космос

В NASA показали на видео историю открытия 4 000 экзопланет

Обновлено в 11:40
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет

Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Экономика

Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики

Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Политика

В России предложили отменить техосмотр

На днях Госдума РФ утвердила во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение штрафа для водителей за отсутствие техосмотра.
Обновлено в 18:10
Общество

Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов

Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию.
Обновлено в 18:57
Общество

Умерла писательница Елена Касьян

Обновлено в 15:08
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Обновлено в 14:06
Футбол

Президент Бразилии дал ответ на обвинения Месси

Президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал заявление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси о коррупции в КОНМЕБОЛ, кторая привела к победе сборной Бразилии на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес

Стало известно о тайной свадьбе Юлии Барановской

Кстати, совместные фотографии с отдыха в Камбодже на своих страницах в Инстаграме публикует как Барановская, так и сам Телесов.
Обновлено в 17:35
Политика

В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
Обновлено в 18:37
Общество

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Мигрант домогался шестилетней девочки в Тосненском районе

Женщина сообщила, что два с половиной года назад ее шестилетнюю дочь домогался 18-летний рабочий торфяного предприятия, гражданин Таджикистана, который находился в гостях у семьи.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Футбол

Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций

Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник

Большинство поклонников оценили купальник, который выбрала для фотосессии Стеша, а также саму красоту юной девушки.
Обновлено в 10:48
Общество

Пострадавшим от паводка в Тулуне пообещали построить 2,5 тыс. домов

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал построить для пострадавших от паводка жителей Тулуна 2,5 тыс. новых домов в поселке Березовый.
Обновлено в 05:42
Политика

Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Петербурге фальшивомонетчик скрылся от полиции в чужом автомобиле

Фальшивомонетчику удалось скрыться. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти устанавливают личность подозреваемого и его местонахождение.
Обновлено в 15:47
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