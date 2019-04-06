Футбол

«Реал» одержал волевую победу над «Эйбаром»Soccer.ru 12:13

Реал — Эйбар
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
21′
Паулу Оливейра
39′
Марк Кардона
54′
Иван Рамис
Фабиан Орельяна
Карим Бензема
59′
72′
Марк Кардона
Рубен Пенья
Лука Модрич
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Гарет Бэйл
Тони Кроос
76′
Карим Бензема
81′
84′
Марк Кукурелья
Шарлес Диас
Иско
Браим Диас
90′+1′
«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Реал» (60 очков) располагается на третьем месте, «Эйбар» (39 очков) - 11-й.
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