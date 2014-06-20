Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruВратарь «Реала» договорился с «Пари Сен-Жермен»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает La Nación. По информации издания, костариканец уже согласовал условия личного контракта с парижанами. В столицу Франции он может прибыть уже 29 августа.
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