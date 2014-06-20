Футбол
LiveSport.ruВратарь «Реала» договорился с «Пари Сен-Жермен»
Вратарь «Реала» Кейлор Навас продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает La Nación. По информации издания, костариканец уже согласовал условия личного контракта с парижанами. В столицу Франции он может прибыть уже 29 августа.
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Политика
В Норвегии решили проверить Северный морской путь на экологичность
REGNUM 25 августа в 20:50
Экономика
Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников
Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принято руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
Газета.Ru 14:28
Теннис
Федерер вышел в третий круг US Open, вновь проиграв первый сет
Спорт-Экспресс 16:09
Экономика
Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Происшествия
Поисковые работы на месте обрушения в Новосибирске завершены
Поисковые работы завершены на месте обрушения стены насосной станции в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
ТАСС 07:01
Армия и оружие
США назвали условие возвращения Турции в программу F-35
Глава Пентагона Марк Эспер допустил возвращение Турции в программу создания истребителей пятого поколения F-35 при условии, если страна избавится от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает ТАСС.
Парламентская газета 17:40
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Армия и оружие
Хуситы ударили крылатой ракетой по аэропорту в Саудовской Аравии
Уточняется, что атаку хуситы провели 28 августа вечером. Удар был нанесён крылатой ракетой.
REGNUM 19:44
Музыка
Билли Айлиш проспала премию MTV в Москве
Газета.Ru вчера в 14:49
Политика
В Пуэрто-Рико ввели режим ЧП из-за надвигающегося шторма «Дориан»
Губернатор находящегося под управлением США Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед объявила о введении чрезвычайного положения на острове в связи с надвигающимся тропическим штормом "Дориан".
РИА Новости вчера в 10:46
Политика
Новый пункт приема документов на российское гражданство открыли в ЛНР
Министерство внутренних дел Луганской народной республики вместе с руководством города Красный Луч приняли решение об открытии нового дополнительного пункта приема документов на гражданство РФ для создания немного более удобных условий для граждан.
Народные новости 20:54
Гаджеты
«Сбербанк» планирует выпустить свою собственную «умную» колонку
Российская финансовая организация "Сбербанк" ведет разработку своей собственной "умной" колонки. Дебютирует она, ожидаемо, в 2020 году.
Народные новости 19:10
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
РИА Новости 07:59
Общество
Во Владивостоке сбрасывают воду из водохранилищ
PrimaMedia.ru вчера в 07:15
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru 14:51
Космос
SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.
РИА Новости вчера в 18:29
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Общество
Россиян предупредили о похолодании до минус трех градусов
Заморозки и похолодание до -3 градусов ожидается в Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на 29 и 30 августа.
URA.Ru 00:16
Общество
В Перу нашли крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей
Ученые обнаружили останки детей в возрасте от 4 до 14 лет, которых в доколумбову эпоху принесли в жертву богам.
Интерфакс 07:10
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС 04:30
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
По данным экспертов, использование игрушечных купюр было возможно только с устройствами производства компании NCR.
Газета.Ru 20:49
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Российская газета 10:08
Армия и оружие
Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»
В своей публикации полковник назвал украинских солдат «слабым местом».
REGNUM 01:08
Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев
Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском 18:28