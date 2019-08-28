Футбол

Газета.RuГазета.RuНавас согласовал личный контракт с «ПСЖ»

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас согласовал условия личного контракта с французским "Пари Сен-Жермен".
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