Навас просит «Реал» отпустить его бесплатно. Клуб противSoccer.ru 01:38

Голкипер "Реала" Кейлор Навас не хочет быть запасным вратарем команды в следующем сезоне, а потому попросил клуб выплатить ему зарплату за оставшиеся два года контракта и отпустить.

Навас просит «Реал» отпустить его бесплатно. Клуб против

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