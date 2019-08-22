Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»Sports.ru вчера в 18:28
Голкипер «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть клуб и подал запрос на трансфер. Вратарь хочет иметь постоянную игровую практику. При этом костариканец понимает, что главный тренер команды Зинедин Зидан видит первым номером Тибо Куртуа.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено 20 августа в 22:59
Армия и оружие
В Госдуме оценили обстановку на западных границах России
Ранее Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на западных границах России остаётся напряжённой.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков
Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20
Теннис
Блинкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Бронксе
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Гаджеты
В Китае готовят конкурента NVIDIA GeForce GTX 1080
Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
ПСВ арендовал форварда «Галатасарая» Митроглу
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
У берегов США замечена немецкая подлодка
Техасская газета Houston Chronicle опубликовала фотографию немецкой субмарины U-166 времен Второй Мировой войны, лежащей на дне Мексиканского залива.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 02:45
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие
Танкисты ВВО впервые провели учения вместе с БЛА
Впервые для выполнения задач танкистам придан расчет современного комплекса беспилотной авиации "Орлан-10", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%
Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 18:36
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчерча
По информации журналистов, речь идёт о нескольких случаях продажи украинским веб-сайтом неонацистского толка распечатанного на 87 страницах полного текста "манифеста" стрелка в твёрдом переплёте.
Обновлено в 02:30
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Пожар на теплоходе в Петербурге: погиб человек
Всего с теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Пожар уже удалось локализовать.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено вчера в 15:14
Наука
Ученые предложили применять борщевик в аккумуляторах
В Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС предложили обратить вредный сорняк борщевик на пользу и применять его в аккумуляторах, сообщают «Известия».
Обновлено в 00:57
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В авиакатастрофе в Греции погиб сын сбежавшего российского банкира
Обновлено вчера в 23:36