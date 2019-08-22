Голкипер «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть клуб и подал запрос на трансфер. Вратарь хочет иметь постоянную игровую практику. При этом костариканец понимает, что главный тренер команды Зинедин Зидан видит первым номером Тибо Куртуа.

Навас подал запрос на трансфер из «Реала»

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