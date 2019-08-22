Футбол

Навас подал запрос на трансфер из «Реала»Sports.ru вчера в 18:28

Голкипер «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть клуб и подал запрос на трансфер. Вратарь хочет иметь постоянную игровую практику. При этом костариканец понимает, что главный тренер команды Зинедин Зидан видит первым номером Тибо Куртуа.
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К. Навас подал в «Реал» запрос на трансфер

Чемпионатвчера в 21:04

Кейлор Навас подал запрос на трансфер из «Реала»

Sport24.ruвчера в 18:00

СМИ: Навас решил покинуть «Реал»

Sportbox.RUвчера в 19:17

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Матч ТВвчера в 19:17

Навас подал запрос на трансфер из «Реала»

Sports.ruвчера в 18:28

Навас подал запрос на трансфер из «Реала»

Спорт-Экспрессвчера в 18:20

«ПСЖ» готовит предложение для «Реала» по трансферу голкипера Наваса

Советский спортвчера в 09:33
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Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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