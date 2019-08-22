Футбол

Навас подал запрос на трансфер из «Реала»Sports.ru вчера в 18:28

Голкипер «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть клуб и подал запрос на трансфер. Вратарь хочет иметь постоянную игровую практику. При этом костариканец понимает, что главный тренер команды Зинедин Зидан видит первым номером Тибо Куртуа.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: Навас решил покинуть «Реал»

Матч ТВвчера в 19:17

Кейлор Навас подал запрос на трансфер из «Реала»

Sport24.ruвчера в 18:00

СМИ: Навас решил покинуть «Реал»

Sportbox.RUвчера в 19:17

К. Навас подал в «Реал» запрос на трансфер

Чемпионатвчера в 21:04

Навас подал запрос на трансфер из «Реала»

Sports.ruвчера в 18:28

Навас подал запрос на трансфер из «Реала»

Спорт-Экспрессвчера в 18:20

«ПСЖ» готовит предложение для «Реала» по трансферу голкипера Наваса

Советский спортвчера в 09:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

Футбольные фанаты избили продюсера Ruptly в Афинах

Греческие футбольные фанаты напали на продюсера российского видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем «Олимпиакос» — «Краснодар», сообщает RT.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Пушков прокомментировал озвученные условия возврата России в G8

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выставление лидерами Франции и Германии условий для возвращения России в «Большую восьмерку».
Обновлено в 00:01
Происшествия

Фигуранта «московского дела» обвинили в применении насилия к сотрудникам Росгвардии

Фигурантами дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля в Москве стали более 10 человек.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы

Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Общество

Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»

Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Здоровье

Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке

Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как есть вероятность новой вспышки, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Общество

В России могут ввести «первосентябрьский капитал»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России «первосентябрьский капитал», сообщает 21 августа RT со ссылкой на соответствующее обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.
Обновлено вчера в 01:32
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге

На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Политика

Токио надеется на продолжение обмена разведданными с Сеулом

Япония надеется, что договор с Республикой Корея о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), предполагающий обмены разведывательными данными между двумя странами, продолжит свое действие.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В аэропорту Новосибирска из-за тумана задержали более десяти рейсов

Обновлено вчера в 23:21
Общество

Николай Дроздов стал «крестным» дальневосточного леопарда

По словам Дроздова, дальневосточный леопард и озеро Байкал — два уникальных объекта, сохранению которых в нашей стране придается особое значение.
Обновлено в 00:05
Авто

Volvo S60 получила гибридный вариант и новую версию Plus Spec

Выпустив S60 PHEV, Volvo изменила модельный ряд, заменив R-Design Edition на R-Design Plus, и представила новый вариант Inscription Plus.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие

Boeing провалила контракт с Пентагоном на создание перехватчиков МБР

Пентагон решил расторгнуть контракт на сумму в один млрд долларов с корпорацией Boeing по созданию перехватчиков для баллистических ракет, сообщил представитель Агентства по противоракетной обороне Минобороны США Марк Райт.
Обновлено вчера в 22:36
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Шоу-бизнес

Волочкова надела фату с прозрачным нарядом

На презентации, которая прошла в ресторане «Воробьёвы горы», Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фате.
Обновлено вчера в 12:19
Кино

Умерла 79-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова

Сообщение о кончине актрисы появилось на сайте театра имени Ермоловой, в котором звезда служила много лет.
Обновлено 20 августа в 17:09
Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие

Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном

Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Саратове

По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие

Для российских спецслужб создадут новый компактный пистолет

Обновлено вчера в 03:03
Армия и оружие

Западные эксперты оценили новый российский беспилотник

Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.
Обновлено вчера в 12:13
Наука

Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха

Исследование, благодаря которому ученые обнаружили корреляцию между частотой психических расстройств и уровнем загрязненности воздуха, проводилось на более чем обширных выборах данных — это, в частности, информация о состоянии здоровья 151 млн жителей США, а также аналогичные данные 1.44 млн жителей Дании.
Обновлено вчера в 07:11
Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Происшествия

Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве

Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено вчера в 13:24
Общество

В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков

Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное