Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»Sports.ru вчера в 18:28
Голкипер «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть клуб и подал запрос на трансфер. Вратарь хочет иметь постоянную игровую практику. При этом костариканец понимает, что главный тренер команды Зинедин Зидан видит первым номером Тибо Куртуа.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Футбольные фанаты избили продюсера Ruptly в Афинах
Греческие футбольные фанаты напали на продюсера российского видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем «Олимпиакос» — «Краснодар», сообщает RT.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Пушков прокомментировал озвученные условия возврата России в G8
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выставление лидерами Франции и Германии условий для возвращения России в «Большую восьмерку».
Обновлено в 00:01
Происшествия
Фигуранта «московского дела» обвинили в применении насилия к сотрудникам Росгвардии
Фигурантами дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля в Москве стали более 10 человек.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Здоровье
Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке
Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как есть вероятность новой вспышки, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Общество
В России могут ввести «первосентябрьский капитал»
Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России «первосентябрьский капитал», сообщает 21 августа RT со ссылкой на соответствующее обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.
Обновлено вчера в 01:32
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Политика
Токио надеется на продолжение обмена разведданными с Сеулом
Япония надеется, что договор с Республикой Корея о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), предполагающий обмены разведывательными данными между двумя странами, продолжит свое действие.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В аэропорту Новосибирска из-за тумана задержали более десяти рейсов
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Николай Дроздов стал «крестным» дальневосточного леопарда
По словам Дроздова, дальневосточный леопард и озеро Байкал — два уникальных объекта, сохранению которых в нашей стране придается особое значение.
Обновлено в 00:05
Авто
Volvo S60 получила гибридный вариант и новую версию Plus Spec
Выпустив S60 PHEV, Volvo изменила модельный ряд, заменив R-Design Edition на R-Design Plus, и представила новый вариант Inscription Plus.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Boeing провалила контракт с Пентагоном на создание перехватчиков МБР
Пентагон решил расторгнуть контракт на сумму в один млрд долларов с корпорацией Boeing по созданию перехватчиков для баллистических ракет, сообщил представитель Агентства по противоракетной обороне Минобороны США Марк Райт.
Обновлено вчера в 22:36
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Волочкова надела фату с прозрачным нарядом
На презентации, которая прошла в ресторане «Воробьёвы горы», Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фате.
Обновлено вчера в 12:19
Кино
Умерла 79-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Сообщение о кончине актрисы появилось на сайте театра имени Ермоловой, в котором звезда служила много лет.
Обновлено 20 августа в 17:09
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие
Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном
Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
Для российских спецслужб создадут новый компактный пистолет
Обновлено вчера в 03:03
Армия и оружие
Западные эксперты оценили новый российский беспилотник
Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.
Обновлено вчера в 12:13
Наука
Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха
Исследование, благодаря которому ученые обнаружили корреляцию между частотой психических расстройств и уровнем загрязненности воздуха, проводилось на более чем обширных выборах данных — это, в частности, информация о состоянии здоровья 151 млн жителей США, а также аналогичные данные 1.44 млн жителей Дании.
Обновлено вчера в 07:11
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено вчера в 13:24
Общество
В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков
Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20