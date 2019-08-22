Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»Спорт-Экспресс 18:20
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:56, Ашберн
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Происшествия
В Греции футбольные фанаты избили продюсера Ruptly
Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем Лиги чемпионов "Олимпиакос" — "Краснодар", сообщил телеканал RT.
Обновлено в 15:27
Политика
Меркель назвала темы переговоров с Джонсоном
Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о темах переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Обновлено в 12:57
Технологии
В Москве снова протестировали систему электронного голосования
В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Политика
Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма
Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 19:49
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
На стиле: Брежнева дополнила купальник свитером и массивными ботинками
Брежнева была облачена в черные бикини со стразами и укороченный свитер в тон.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено вчера в 21:54
Кино
Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»
Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.
Обновлено в 01:58
Общество
Ветер снес крест с Крестовой сопки во Владивостоке
Буря оказалась настолько сильна, что повалила металлический крест на вершине Крестовой сопки.
Обновлено в 04:30
Футбол
Защитник «Монако» дисквалифицирован на 3 матча
Дисциплинарная комиссия ПФЛ дисквалифицировала защитника «Монако» Рубена Агилара на три матча, один из которых условно.
Обновлено в 17:22
Происшествия
В североуральской шахте под завалами погиб рабочий
Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на одном из участков шахты «Ново-Кальинская» произошло днём 21 августа.
Обновлено в 12:15
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
Австралийский актер Лиам Хемсворт подал документы на развод со своей женой Майли Сайрус.
Обновлено в 15:21
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Гаджеты
Компания Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Компания Apple начала тестировать китайские OLED-экраны производства BOE Technology Group для iPhone 12.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в наращивании ядерной угрозы
Россия работает над созданием нового ядерного оружия, чтобы им можно было атаковать США, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передаёт Fox News.
Обновлено в 20:34
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Футбол
КДК РФС не стал отменять красную карточку Уциеву
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оставил в силе красную карточку защитнику «Ахмата» Ризвану Уциеву, которую он получил в матче против «Зенита» (0:0).
Обновлено в 12:04
Общество
Мединский обратился к Чайке из-за строек для Большого театра и в Крыму
О жалобе министра культуры Владимира Мединского в Генпрокуратуру на подрядчиков строек культурных объектов, в которых заказчиком выступает подведомственное ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», РБК рассказал источник, близкий к министерству.
Обновлено в 17:00
Наука
Синтезирована новая форма углерода
Химики из Оксфордского университета и лаборатории IBM Research в Цюрихе впервые синтезировали новую форму углерода.
Обновлено 19 августа в 04:00
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Политика
В команде Зеленского решили сохранить одного старого министра
Депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о том, что в новом правительстве Украины останется один министр из команды бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 14:35