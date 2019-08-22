Футбол

Навас подал запрос на трансфер из «Реала»Спорт-Экспресс 18:20

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Вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть мадридскую команду, утверждает Marca.
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К. Навас подал в «Реал» запрос на трансфер

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