Футбол «Ницца» не отпустила Тамеза на переговоры со «Спартаком» По информации портала Sport24, «Ницца» не отпустила полузащитника Адриана Тамеза в Париж на переговоры со «Спартаком».

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Политика Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8 «Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключённых и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии», — написал Зеленский.

Общество Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке Штормовой ветер во Владивостоке сломал одну из старейших достопримечательностей города – крест на Крестовой сопке, местный житель хочет восстановить его своими силами.

Политика Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях «Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.

Происшествия В России начали продавать «целебную» кукурузу с поля посадки А321 Предприимчивый житель Саратова начал продавать на одной из улиц города кукурузу, уверяя, что она собрана как раз на том поле в Подмосковье, на котором совершил свою удивительную посадку самолет А321, после того, как в его двигатели попали птицы.

Политика На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций» Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

Гаджеты Samsung Galaxy Note 10+ 5G испытали на прочность. Видео Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который вышел пару недель назад.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Происшествия Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.

Шоу-бизнес Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.

Политика Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.

Шоу-бизнес Обезьяна забрала у Бузовой очки и довела ее до слез Телеведущую и певицу Ольгу Бузову довела до слез обезьяна, которая забрала у нее очки.

Хоккей Алексей Кудашов: «Есть приблизительное понимание по звеньям СКА» Главный тренер СКА Алексей Кудашов ответил на вопросы после победы над «Торпедо» (6:1) на турнире имени Пучкова.

Общество Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми» В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом Квентин Тарантино, год назад расставшийся со статусом холостяка, скоро станет отцом.

Общество Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября Справка "Известий" По данным Росстата по итогам I квартала, средняя продолжительность рабочей недели занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляет 38,1 часа (в выборке ведомство учитывает и тех, кто трудится неполный день).

Космос Видео: научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon получит поддержку RTX Изначально научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon: Fortuna вышло на ПК в сентябре 2018 года, а в этом году разработчики выпустят уже полную игру в версиях для PlayStation 4, Xbox One и ПК.