Футбол
Советский спортНавас перейдет в «ПСЖ» за 13 миллионов евро
Голкипер Реала Кейлор Навас станет игроком Пари Сен-Жермен, сообщает в твиттере El Chiringuito TV. За 32-летнего вратаря сборной Коста-Рики чемпионы Франции заплатят 13 миллионов евро. Контракт с игроком будет рассчитан на четыре года.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Политика
Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.
RT на русском 06:17
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Левада-центр оценил уровень одобрения работы Путина
Как показал опрос, работу Госдумы положительно оценивают 37% россиян, 60% выразили недовольство деятельностью нижней палаты парламента.
РБК 07:31
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
RT на русском 07:37
Политика
Партия «Слуга народа» создала коалицию в Верховной раде
Коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" создана в Верховной раде нового девятого созыва, она насчитывает 254 депутата.
РИА Новости 06:47
Политика
Названы кандидатуры на посты в правительстве Украины
Народный депутат Украины от партии президента «Слуга народа» Роксолана Пидласа в беседе с «Интерфаксом» сообщила, что на должность министра внутренних дел партия выдвинет кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.
Коммерсантъ 07:01
Энергетика
«Газпром» начал наполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" начал наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил на первом Нефтегазовом форуме в Якутии глава региона Айсен Николаев.
ТАСС 04:17
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Происшествия
В Кузбассе двое рабочих погибли при столкновении грузовых вагонов
В момент перестановки, вагонов произошло их столкновение, в опасной зоне находилось трое рабочих.
Российская газета 07:06
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
Осипов сообщил Путину о низком районном коэффициенте в Забайкалье
Глава Забайкалья Александр Осипов 29 августа рассказал президенту России Владимиру Путину о низком районном коэффициенте в нашем регионе при "суровом климате", "якутских морозах".
Заб.Ру 07:35
Футбол
«Зенит» арендовал 18-летнего игрока «Ахмата»
Полузащитник «Ахмата» Владимир Хубулов продолжит карьеру в «Зените». Клубы заключили арендное соглашение до конца сезона.
Sportbox.RU 07:03
Происшествия
Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Автоспорт
Вольф хотел взять Окона, но Хэмилтон и инженеры были за Боттаса
По данным источника, Вольф намеревался предоставить место боевого пилота французу, но против этого выступили сам Хэмилтон и инженеры немецкой команды.
Чемпионат 06:10
Общество
ФБК сообщил о квартире губернатора Беглова за 150 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил данные о квартире площадью 150,6 квадратных метра в Москве, которая зарегистрирована на имя Александра Дмитриевича Беглова — полного тезку исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга.
Полит.ру вчера в 11:59
Футбол
Симеоне может в четверг стать игроком «Сампдории»
Форвард Фиоретины Джованни Симеоне уже в четверг может стать игроком Сампдории, сообщает Football Italia.
Советский спорт 06:15
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос на 30 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 29,75 копейки - до 73,9558 рубля, курс доллара увеличился на 33,44 копейки - до 66,7471 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:06
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Здоровье
В Трехгорном из единственной больницы массово увольняются хирурги
Стоит напомнить, медсанчасть в Трехгорном – единственная больница на тридцать пять тысяч человек.
Курс дела 07:42
Космос
Скафандр «Сокол-М» будет рассчитан как минимум на 10 применений
Автономные испытания скафандра стартуют в 2020 году.
ТАСС 05:52
Политика
В Минске начались переговоры Лукашенко и Болтона
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце Независимости в Минске впервые проводят переговоры, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:39
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
РБК вчера в 17:36
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06