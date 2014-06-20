Голкипер Реала Кейлор Навас станет игроком Пари Сен-Жермен, сообщает в твиттере El Chiringuito TV. За 32-летнего вратаря сборной Коста-Рики чемпионы Франции заплатят 13 миллионов евро. Контракт с игроком будет рассчитан на четыре года.

Навас перейдет в «ПСЖ» за 13 миллионов евро

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