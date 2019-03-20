Футбол

Навас назвал матч с ЦСКА самым сложным своим днем в «Реале» при СолариSport24.ru 05:13

Вратарь «Реала» Кейлор Навас отметил, что при Сантьяго Солари практически не имел шанса попасть в основной состав команды.
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Навас назвал матч с ЦСКА самым сложным своим днем в «Реале» при Солари

Sport24.ru05:13

Навас: «Что бы я ни делал при Солари, всё равно оставался в запасе»

Soccer.ruвчера в 23:20

Навас: при Солари у меня было ощущение, что я в любом случае не попаду в состав

Чемпионат04:34

Кейлор Навас: «В матче с ЦСКА все игроки „Реала“ получили шанс, кроме меня»

Матч ТВ04:19

Кейлор Навас: «В матче с ЦСКА все игроки „Реала“ получили шанс, кроме меня»

Sportbox.RU04:19

Кейлор Навас: «При Солари было ощущение, что не выйду на поле, что бы я ни делал на тренировках»

Sports.ru04:41

Кейлор Навас: При Солари у меня было ощущение, что я никогда не попаду в состав

Советский спорт05:02
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
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Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек

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Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

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Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Елена Алдонина, мать футболиста Евгения Алдонина, рассказала о том, с кем будет жить 12-летняя Вера, дочь певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта.
Обновлено вчера в 16:04
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Беглов и Ведерников помогут семье школьницы, написавшей письмо Путину

Власти Петербурга помогут погасить долги семье школьницы Таси Перчиковой из Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину.
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«Манчестер Сити» близок к подписанию Сауля

Источники ESPN сообщают, что Сауль готов продолжить карьеру в "Манчестер Сити".
Обновлено в 07:20
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Транспорт

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»

Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".
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Роман Зобнин перенес операцию на руке

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель.
Обновлено в 08:52
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Политика

Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.
Обновлено в 02:04
Общество

Мозамбик обратился к России за помощью

Руководство Мозамбика обратилось к правительству РФ с просьбой предоставить гуманитарную помощь пострадавшим от тропического циклона «Идаи».
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Полиция застрелила двух россиян на Бали

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
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Культура

Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Обновлено в 06:20
Происшествия

В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках

Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Происшествия

Случайный пилот спас рейс Boeing 737 MAX в Индонезии

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Общество

Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс

Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:07
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
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Армия и оружие

ВМФ России получит третью подлодку «Ясень» в 2020 году

Третья атомная подлодка проекта 885 «Ясень» будет передана ВМФ России в 2020 году, сообщил глава «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 09:29
Экономика

Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России

Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
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В Екатеринбурге проверили магазин, где бесплатно раздавали еду

Административным расследованием отреагировало Управление Роспотребнадзора по Свердловской области на публикацию в СМИ о бесплатной раздаче продуктов питания с истекшим сроком годности в одном из магазинов Екатеринбурга.
Обновлено в 10:23
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Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко

Обновлено в 09:59
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был приглашён в МИД России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:18
Наука

Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине

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В центре Саратова рухнул фасад доходного дома Малышева

Сегодня, 20 марта, в центре Саратова произошло обрушение фасада старинного здания.
Обновлено в 10:05
Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

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Коста-риканский футболист
Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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Сантьяго Солари
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 13 ноября 2018 - главный тренер клуба «Реал Мадрид».
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