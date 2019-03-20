Футбол
Навас назвал матч с ЦСКА самым сложным своим днем в «Реале» при СолариSport24.ru 05:13
Вратарь «Реала» Кейлор Навас отметил, что при Сантьяго Солари практически не имел шанса попасть в основной состав команды.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Елена Алдонина, мать футболиста Евгения Алдонина, рассказала о том, с кем будет жить 12-летняя Вера, дочь певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта.
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Беглов и Ведерников помогут семье школьницы, написавшей письмо Путину
Власти Петербурга помогут погасить долги семье школьницы Таси Перчиковой из Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:38
Футбол
«Манчестер Сити» близок к подписанию Сауля
Источники ESPN сообщают, что Сауль готов продолжить карьеру в "Манчестер Сити".
Обновлено в 07:20
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Транспорт
Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»
Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".
Обновлено в 06:43
Футбол
Роман Зобнин перенес операцию на руке
Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель.
Обновлено в 08:52
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Политика
Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.
Обновлено в 02:04
Общество
Мозамбик обратился к России за помощью
Руководство Мозамбика обратилось к правительству РФ с просьбой предоставить гуманитарную помощь пострадавшим от тропического циклона «Идаи».
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Культура
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Случайный пилот спас рейс Boeing 737 MAX в Индонезии
Обновлено в 09:54
Общество
Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс
Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:07
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
ВМФ России получит третью подлодку «Ясень» в 2020 году
Третья атомная подлодка проекта 885 «Ясень» будет передана ВМФ России в 2020 году, сообщил глава «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 09:29
Экономика
Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Общество
В Екатеринбурге проверили магазин, где бесплатно раздавали еду
Административным расследованием отреагировало Управление Роспотребнадзора по Свердловской области на публикацию в СМИ о бесплатной раздаче продуктов питания с истекшим сроком годности в одном из магазинов Екатеринбурга.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко
Обновлено в 09:59
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был приглашён в МИД России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:18
Наука
Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В центре Саратова рухнул фасад доходного дома Малышева
Сегодня, 20 марта, в центре Саратова произошло обрушение фасада старинного здания.
Обновлено в 10:05