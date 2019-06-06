Футбол

«ПСЖ» намерен приобрести К. Наваса на замену БуффонуЧемпионат вчера в 19:47

По информации издания, Навас может заменить в составе «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона, который покинул стан парижан. Напомним, контракт Буффона с французским клубом был рассчитан до нынешнего лета. При этом по согласованию сторон он мог быть продлён ещё на один год.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
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Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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