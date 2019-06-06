Футбол
Навас может заменить Буффона в «ПСЖ»Советский спорт 04:14
По информации Marca, Навас готов заменить в составе парижан Джанлуиджи Буффона, который 5 июня покинул «ПСЖ». В сезоне-2018/19 Кейлор Навас уступил место основного голкипера «Реала» бельгийцу Тибо Куртуа. Отметим, что контракт Кейлора с «Реалом» действует до лета 2020 года.
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