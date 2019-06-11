Навас хочет, чтобы «Реал» отпустил его бесплатно, клуб противЧемпионат 10:53

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас с большой вероятностью покинет команду в летнее трансферное окно. Как сообщает AS, 32-летний футболист надеется, что в клубе отнесутся к его положению с пониманием и позволят ему уйти на правах свободного агента.

Навас хочет, чтобы «Реал» отпустил его бесплатно, клуб против

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