Футбол

Навас хочет, чтобы «Реал» отпустил его бесплатно, клуб противЧемпионат 10:53

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас с большой вероятностью покинет команду в летнее трансферное окно. Как сообщает AS, 32-летний футболист надеется, что в клубе отнесутся к его положению с пониманием и позволят ему уйти на правах свободного агента.
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СМИ: «Реал» отказался отпускать Наваса бесплатно

Матч ТВ11:50

Навас потребовал у «Реала» отпустить его бесплатно, мадридский клуб отказал

Советский спорт11:39

Навас попросил «Реал» отпустить его свободным агентом, но клуб хочет выручить от продажи минимум 20 млн евро

Sports.ru07:47

СМИ: Навас хочет, чтобы «Реал» отпустил его бесплатно

Спорт-Экспресс11:02

Навас хочет, чтобы «Реал» отпустил его бесплатно, клуб против

Чемпионат10:53

«Реал» отклонил просьбу Наваса отпустить его бесплатно

Sport24.ru11:28

Жертва режима. Навас – лишний в «Реале»

Soccer.ru05:45
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обеих республик.
Обновлено в 17:44
Политика

Италия ужесточила миграционное законодательство

Власти Италии ещё больше ужесточат миграционное законодательство.
Обновлено в 19:56
Происшествия

Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста

Общественная наблюдательная комиссия обратилась к руководителю управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергею Морозу с просьбой как можно скорее освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста.
Обновлено в 13:15
Авто

Эксперты назвали регионы РФ, где лучше не покупать подержанные авто

Недалеко «ушла» Москва, где средний возраст подержанных авто составил 9,3 года.
Обновлено в 09:44
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Украина останется без «Оплотов» из-за российских комплектующих

Министерство обороны Украины приняло решение отказаться от госзаказа на изготовление танков «Оплот», так как на данном этапе Украина не может заместить российские детали, необходимые для его комплектации.
Обновлено в 11:58
Футбол

Пресс-конференция Черчесова. О победе над Кипром, Дзюбе и «Нижнем Новгороде»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции после матча отборочного этапа Евро-2020 против Кипра (1:0).
Обновлено в 18:04
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Космос

Астрономы раскрыли тайну «постройки» загадочной пирамиды на Церере

Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.
Обновлено в 10:45
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено в 11:36
Общество

Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов

Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
Обновлено в 19:00
Общество

Стюардесса дала рекомендации по выбору лучшего времени для полетов

Американская стюардесса Стелла Конноли рассказала, как пассажирам выбрать самое лучшее время для перелетов.
Обновлено в 19:06
Энергетика

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
Обновлено в 12:17
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Опасен ли загар для родинок?

Обновлено в 17:40
Наука

Люди остались верны типажу бывшего романтического партнера

При выборе романтического партнера человек во многом опирается на свой опыт: если прошлые отношения закончились неудовлетворительно, при построении новых те качества, которые привели к недопониманию и разрыву, человек скорее всего будет избегать.
Обновлено в 12:07
Футбол

Американские футболистки забили 13 мячей в ворота Таиланда на ЧМ-2019

Обновлено в 17:16
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Общество

Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»

Обновлено в 17:45
Общество

«Uber для сантехников»

Александр Люлько напомнил, что цифровые системы контроля систем электро -, тепло - и водоснабжения уже внедрены в трех школах Новосибирска.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Оставленных в подмосковном хостеле малышей передали во временную семью

В подмосковных Котельниках во временную семью передали двоих годовалых малышей, которых мать оставила в хостеле, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 17:47
Общество

В Благовещенске последние месяцы дорабатывает крупное предприятие «Амурагроцентр»

В Приамурье вскоре законсервируют «Амурагроцентр» – одно из крупнейших предприятий по переработке зерновых и бобовых культур в ДФО.
Обновлено в 05:20
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
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Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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