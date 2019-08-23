«Реал» огласил заявку на матч 2-го тура Ла Лиги против «Вальядолида».

Навас и Хамес вошли в заявку «Реала» на матч с «Вальядолидом»

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