Футбол
Навас и Хамес вошли в заявку «Реала» на матч с «Вальядолидом»Sports.ru 05:35
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Единоборства
Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Финансы
Почему глава Банка Англии предложил отказаться от доллара
Глава Банка Англии Марк Карни предложил отказаться от доллара в качестве резервной валюты и найти ему на замену новую электронную валюту.
Обновлено в 18:16
Политика
Во Франции официально открылся саммит G7
Во французском Биарицце открылся саммит G7, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter.
Обновлено в 16:26
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Космос
Ви из BTS отправляется в путешествие на Марс
But it will live on martian soil🤩He might not be able to go to mars himself but his name will go on behalf of him💜 — 🖤겨울 곰🖤 (@starTAEdust95) August 23, 2019 В списке подарков Ви уже есть звезда «December Sunshine», которую АРМИ подарили Тэхёну на его 24 день рождения, а теперь поклонники айдола решили вручить ему билет на марс.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Бавария» разгромила «Шальке», Левандовский оформил хет-трик
Мюнхенская "Бавария" в гостях разгромила "Шальке" в матче второго тура чемпионата Германии по футболу.
Обновлено в 14:30
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
Гурцкая рассказал о развале «Спартака» Карреры
Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как разрушился «Спартак» Массимо Карреры.
Обновлено в 18:16
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Здоровье
Гибрид скамейки и велопарковки установят в Южно-Сахалинске
В островной столице установят первый на Сахалине гибрид скамейки и велопарковки.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Обновлено 22 августа в 10:01
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Авто
LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей
АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено в 10:44
Культура
Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine
Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
Обновлено в 16:08
Здоровье
Медики назвали напитки, от которых лучше отказаться после 50 лет
Врачи советуют после 50 лет отказаться от алкоголя.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Космос
Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля
Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.
Обновлено вчера в 08:53
Технологии
WorldSkills создает новые профессии через чемпионаты
На Kazan Expo стартовала соревновательная часть чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019.
Обновлено в 02:07
Политика
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено в 18:56
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Обновлено в 11:10
Происшествия
Пять человек пострадали из-за удара молнии в США
Уточняется, что на настоящий момент ничто не угрожает жизни пострадавших. Ранее в польских Татрах погибли пять человек от ударов молнии.
Обновлено в 19:54
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Гаджеты
Облачная эволюция Android - OS Puffin
OS Puffin – облачная эволюция Android создана CloudMosa и предназначена для бюджетных смартфонов с целью повышения их возможностей до уровня флагманов за счет внешних серверов.
Обновлено в 04:01