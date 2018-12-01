Футбол
Навас будет вторым вратарем «Реала», Лунин уйдет в арендуSoccer.ru 05:12
Клуб планировал продать костариканца, однако он захотел уйти лишь в статусе свободного агента. В результате стороны не договорились, и Навас останется в клубе на правах второго вратаря после Тибо Куртуа. В этом случае украинец Андрей Лунин вновь отправится в аренду.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
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Обновлено в 02:51