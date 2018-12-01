Клуб планировал продать костариканца, однако он захотел уйти лишь в статусе свободного агента. В результате стороны не договорились, и Навас останется в клубе на правах второго вратаря после Тибо Куртуа. В этом случае украинец Андрей Лунин вновь отправится в аренду.

Навас будет вторым вратарем «Реала», Лунин уйдет в аренду

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