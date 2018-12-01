Футбол

Навас будет вторым вратарем «Реала», Лунин уйдет в арендуSoccer.ru 05:12

Клуб планировал продать костариканца, однако он захотел уйти лишь в статусе свободного агента. В результате стороны не договорились, и Навас останется в клубе на правах второго вратаря после Тибо Куртуа. В этом случае украинец Андрей Лунин вновь отправится в аренду.
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Marca: Навас остается в «Реале». Клуб ищет вариант аренды для Лунина

Бомбардир.ру06:34

Кейлор Навас намерен остаться в «Реале»

Еженедельник Футбол06:15

Кейлор Навас останется в «Реале», Лунина отправят в аренду

ProstoProSport05:55

Marca: Кейлор Навас решил остаться в «Реале», Лунину ищут вариант с арендой

Sports.ru05:49

Навас останется в «Реале» в роли дублёра Куртуа, Лунин отправится в аренду

Евро-футбол.ру06:22

Навас будет вторым вратарем «Реала», Лунин уйдет в аренду

Soccer.ru05:12

«Реал» ищет для Лунина вариант с арендой

Чемпионат05:08
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
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