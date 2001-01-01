Футбол

«Реал» ищет для Лунина вариант с арендойЧемпионат 05:08

Вратарь Кейлор Навас принял решение остаться в «Реале» в роли второго номера на вратарской позиции, поэтому мадридский клуб сейчас рассматривает варианты для аренды Андрея Лунина, сообщает Marca. Изначально «Реал» отдавал место в основе Тибо Куртуа, а Лунин должен был стать вторым вратарём в сезоне.
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ТАСС13:59

Навас остается в «Реале»

Metaratings08:43

Навас будет вторым вратарем «Реала», Лунин уйдет в аренду

Soccer.ru05:12

Marca: Кейлор Навас решил остаться в «Реале», Лунину ищут вариант с арендой

Sports.ru05:49

Marca: Навас остается в «Реале». Клуб ищет вариант аренды для Лунина

Бомбардир.ру06:34

Навас останется в «Реале» в роли дублёра Куртуа, Лунин отправится в аренду

Евро-футбол.ру06:22

«Реал» ищет для Лунина вариант с арендой

Чемпионат05:08
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
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Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, также играет за молодёжную сборную страны.
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