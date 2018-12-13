Общество

Навальный заявил о вызове к приставам из-за ролика «Он вам не Димон»
РБК
09:53

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил, что его вызвали к судебному приставу для составления административных протоколов о неисполнении судебного решения. Об этом он сообщил на своем сайте.
РБК09:53
с чего всё началось
Политика Алексея Навального вызвали к судебному приставу для составления трех протоколов из-за неисполнения решений судов в части требований удалить фильм «Он вам не Димон» и информацию о бизнесмене Сергее Михайлове, известном как Михась, сообщает
 политик в своем блоге.
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