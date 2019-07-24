Происшествия
Навальный сообщил о своем задержанииИзвестия 03:58
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки. По словам оппозиционера, он вышел из дома, чтобы побегать и купить цветы жене на день рождения. После этого его задержали полицейские.
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Политика
Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы
В 2030 году Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году этот показатель достигнет 30%, сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке
Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Политика
Лукашенко позвали в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Президент Польши Анджей Дуда пригласил лидера Белоруссии Александра Лукашенко на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика
Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Здоровье
Около 160 тыс. детей и подростков заразились ВИЧ-инфекцией в 2018 году
Как отмечается в опубликованном ею в Женеве докладе, в 2018 году ВИЧ-инфекцией в мире заразились около 160 тыс. детей и подростков, тогда как цель состояла в том, чтобы таких случаев стало менее 40 тыс.
Обновлено в 01:13
Недвижимость
11 млн руб. стоит пожизненная аренда квартиры в Новосибирске
Для расчета стоимости пожизненной аренды были приняты средняя цена съема квартиры по всем районам города (18 тысяч рублей) и средняя продолжительность жизни в Новосибирской области (72 года).
Обновлено в 01:50
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек
35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Зеленский переназначил советника из команды Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26
Наука
Назван смертельно опасный популярный продукт
Отмечается, что с 1974 года эксперты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячах продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.
Обновлено в 02:31
Музыка
Таисию Повалий засыпали угрозами после объявления о концерте в Киеве
Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий объявила о предстоящем сольном концерте в Киеве — однако не все встретили это известие позитивно.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Авто
Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд
В январе этого года Ford объявил, что уже работает над полностью электрическим F-150.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Президент Туркмении оказался жив
В среду Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого поздравил своего узбекистанского коллегу с днем рождения.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено 22 июля в 07:56
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 09:16
Наука
От бесцветного до раздельного: ТОП-5 кофейных напитков в мире
Эксперты из Словакии создали прозрачный кофе, который совершенно безопасен для зубов.
Обновлено вчера в 04:47
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Финансы
Аналитики предрекают скорый обвал рубля
Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Технологии
Минюст США начал расследование против крупных онлайн-платформ
Американское министерство юстиции начало следствие в отношении крупнейших компаний в сфере технологий, которые на данный момент занимают лидирующие позиции на рынке.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Борис Джонсон станет премьером Великобритании
Со среды, с 24 июля, Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 07:17
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено вчера в 15:31