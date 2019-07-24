Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки. По словам оппозиционера, он вышел из дома, чтобы побегать и купить цветы жене на день рождения. После этого его задержали полицейские.

Политика Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы В 2030 году Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году этот показатель достигнет 30%, сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.

Происшествия В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.

Происшествия СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми» Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".

Политика Лукашенко позвали в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны Президент Польши Анджей Дуда пригласил лидера Белоруссии Александра Лукашенко на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Политика Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.

Экономика Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года "Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Здоровье Около 160 тыс. детей и подростков заразились ВИЧ-инфекцией в 2018 году Как отмечается в опубликованном ею в Женеве докладе, в 2018 году ВИЧ-инфекцией в мире заразились около 160 тыс. детей и подростков, тогда как цель состояла в том, чтобы таких случаев стало менее 40 тыс.

Недвижимость 11 млн руб. стоит пожизненная аренда квартиры в Новосибирске Для расчета стоимости пожизненной аренды были приняты средняя цена съема квартиры по всем районам города (18 тысяч рублей) и средняя продолжительность жизни в Новосибирской области (72 года).

Происшествия Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.

Происшествия Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек 35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.

Политика Зеленский переназначил советника из команды Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.

Наука Назван смертельно опасный популярный продукт Отмечается, что с 1974 года эксперты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячах продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.

Музыка Таисию Повалий засыпали угрозами после объявления о концерте в Киеве Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий объявила о предстоящем сольном концерте в Киеве — однако не все встретили это известие позитивно.

Политика Опубликован перечень поручений Путина Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.

Авто Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд В январе этого года Ford объявил, что уже работает над полностью электрическим F-150.

Политика Президент Туркмении оказался жив В среду Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого поздравил своего узбекистанского коллегу с днем рождения.

Происшествия Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.

Финансы В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.

Финансы Аналитики предрекают скорый обвал рубля Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.

Технологии Минюст США начал расследование против крупных онлайн-платформ Американское министерство юстиции начало следствие в отношении крупнейших компаний в сфере технологий, которые на данный момент занимают лидирующие позиции на рынке.