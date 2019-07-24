Происшествия

Навальный сообщил о своем задержанииИзвестия 03:58

Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки. По словам оппозиционера, он вышел из дома, чтобы побегать и купить цветы жене на день рождения. После этого его задержали полицейские.
Читать в источнике
Обсудить337

Подробнее о событии

Навальный сообщил о своем задержании ОМОНом во время пробежки

РБК03:25

Росгвардия опровергла задержание Навального бойцами ОМОНа в Москве

РИАМО06:17

В Москве задержали Алексея Навального

Новая газета03:58

Пресс-секретарь Навального назвала причину задержания политика

Ведомости04:37

Полиция задержала координатора московского штаба Навального

Дождь06:24

Навальный сообщил, что его задержали

Интерфакс03:11

Политика Алексея Навального задержали у подъезда его дома в Москве

Эхо Москвы06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Спорт

Официально представлены медали ОИ-2020 в Токио

Обновлено в 05:10
Футбол

Микелтадзе сравнил новый стадион «Динамо» с кинотеатром

Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе поделился впечатлениями о новом стадионе «Динамо», на котором проходил матч 2-го тура РПЛ казанцев против бело-голубых.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Посольство России не извинялось перед Сеулом и не собирается

Как отмечается, данные о том, что Россия якобы извинилась распространили южнокорейские СМИ, не имея при этом никаких доказательств.
Обновлено в 06:11
Общество

В Москве 27 июля отметят День гамбургера

В Москве 27 июля отметят Международный день гамбургера - в парке Горького пройдет музыкально-гастрономический "Бургер фест", гости которого смогут попробовать бургеры на любой вкус, а также послушать концерт с участием DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и других популярных исполнителей.
Обновлено в 06:14
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Стас Михайлов ответил на слухи о том, что он носит парик

Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере

Обновлено вчера в 08:26
Здоровье

Забайкальская больница выплатит компенсацию за неверное лечение онкобольной девочки

Забайкальский краевой суд в среду поддержал решение суда первой инстанции о взыскании с центральной районной больницы города Борзя 1,1 млн рублей компенсации за то, что врачи учреждения неправильно установили диагноз и несколько лет лечили онкобольного ребенка от простуды.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Представителей РПЦ пригласили в комиссию фестиваля «Стенограффия»

Обновлено в 05:22
Политика

Константин Боровой попросил политическое убежище в США

Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

На Украине начнут продавать бюсты Зеленского

Обновлено в 04:36
Происшествия

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено вчера в 08:17
Экономика

Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло

Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено вчера в 08:17
Футбол

Роналду возглавил рейтинг самых зарабатывающих спортсменов в Instagram

Обновлено в 04:15
Политика

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство предложило создать единую базу данных россиян — реестр, в котором будут содержаться все сведения о гражданах РФ, сообщает 23 июля РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия

СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 06:10
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Политика

Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву с российской авиабазы

Обновлено в 04:21
Энергетика

«Транснефть» определила компенсацию за грязную нефть

Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций грузоотправителям (нефтяникам) за загрязнение трубопровода «Дружба», сообщила госкомпания .
Обновлено в 06:18
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора Шаляпина «будущим отцом»

На что пианистка ответила, что будущий отец вернулся к работе. Фолловеры сразу сделали предположение, что пара уже ждет ребенка.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро

Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено вчера в 21:00
Наука

Трехвентиляторный гибридный самолет получит турбовинтовой двигатель

Перспективный американский гибридный трехвентиляторный самолет TriFan 600, разрабатываемый компанией XTI Aircraft, получит вертолетный турбовинтовой двигатель Catalyst.
Обновлено в 02:45
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное