Происшествия
Навальный сообщил о своем задержанииИзвестия 03:58
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки. По словам оппозиционера, он вышел из дома, чтобы побегать и купить цветы жене на день рождения. После этого его задержали полицейские.
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Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Спорт
Официально представлены медали ОИ-2020 в Токио
Обновлено в 05:10
Футбол
Микелтадзе сравнил новый стадион «Динамо» с кинотеатром
Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе поделился впечатлениями о новом стадионе «Динамо», на котором проходил матч 2-го тура РПЛ казанцев против бело-голубых.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Посольство России не извинялось перед Сеулом и не собирается
Как отмечается, данные о том, что Россия якобы извинилась распространили южнокорейские СМИ, не имея при этом никаких доказательств.
Обновлено в 06:11
Общество
В Москве 27 июля отметят День гамбургера
В Москве 27 июля отметят Международный день гамбургера - в парке Горького пройдет музыкально-гастрономический "Бургер фест", гости которого смогут попробовать бургеры на любой вкус, а также послушать концерт с участием DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и других популярных исполнителей.
Обновлено в 06:14
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Стас Михайлов ответил на слухи о том, что он носит парик
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере
Обновлено вчера в 08:26
Здоровье
Забайкальская больница выплатит компенсацию за неверное лечение онкобольной девочки
Забайкальский краевой суд в среду поддержал решение суда первой инстанции о взыскании с центральной районной больницы города Борзя 1,1 млн рублей компенсации за то, что врачи учреждения неправильно установили диагноз и несколько лет лечили онкобольного ребенка от простуды.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Константин Боровой попросил политическое убежище в США
Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено вчера в 08:17
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство предложило создать единую базу данных россиян — реестр, в котором будут содержаться все сведения о гражданах РФ, сообщает 23 июля РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома
Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 06:10
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Энергетика
«Транснефть» определила компенсацию за грязную нефть
Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций грузоотправителям (нефтяникам) за загрязнение трубопровода «Дружба», сообщила госкомпания .
Обновлено в 06:18
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора Шаляпина «будущим отцом»
На что пианистка ответила, что будущий отец вернулся к работе. Фолловеры сразу сделали предположение, что пара уже ждет ребенка.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено вчера в 21:00
Наука
Трехвентиляторный гибридный самолет получит турбовинтовой двигатель
Перспективный американский гибридный трехвентиляторный самолет TriFan 600, разрабатываемый компанией XTI Aircraft, получит вертолетный турбовинтовой двигатель Catalyst.
Обновлено в 02:45